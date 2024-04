Una menor denunció un intento de abuso durante el show de Karol G

El periodista Pampa Mónaco fue quien dio a conocer la información a través de redes sociales y detalló: "Grave denuncia por un intento de abuso sexual en medio del recital de Karol G en el estadio de Vélez. Fue el sábado y la víctima es una nena de 12 años. El agresor, uno de los vendedores de gaseosas".

"La chiquita quedó alejada unos metros de su mamá y el hombre (hoy detenido) la tomó de la mano y la quería sacar del lugar. Ante la insistencia de la nena en la búsqueda de su madre, el imputado le dijo que la llevaba con su mamá si le daba un beso", agregó.

"La nena pudo zafar y logró encontrar a la mamá. Juntas fueron a denunciar el hecho y lograron encontrar al hombre que estaba a punto de escaparse del estadio. Fue detenido y aún continúa en esa condición. Fue identificado como Hugo Verón", concluyó el periodista.



tuit nena abusada karol g.png

LA DENUNCIA PÚBLICA QUE HIZO LA MAMÁ DE LA VÍCTIMA EN REDES SOCIALES

Alejandra, mamá de la adolescente de 12 años que sufrió un intento de abuso durante el show de Karol G, usó sus redes sociales para denunciar públicamente la terrible situación que vivieron en el estadio Vélez.

"Quiero hacer de público conocimiento que el día 27/4 en el estadio Vélez de Argentina, durante el concierto de Karol G, intentaron abusar de mi hija de 12 años", comenzó diciendo la mujer en su cuenta de Instagram.

Y, agregó: "Un hdp que trabajaba en el lugar, vendiendo gaseosas, intentó llevársela a la fuerza y abusar de ella. Lo hago público porque hice la denuncia, pero nadie me dio una respuesta ".

"Dicen que como no fue grave seguramente quede en la nada. Voy a hacer todo, hasta lo imposible, para que esto no se quede así porque no fue un mal momento o solo una noche. Nos arruinó la vida porque ni ella, ni yo, ni mi sobrino de 11 años, que también estaba con nosotras, nos vamos a olvidar de esa noche", continuó la mujer en su descargo.

Y, cerró: "Quiero que se haga público y le llegue a quien le tenga que llegar. Que sepan que en ese momento fui yo a buscar a ese hdp y lo encontré, y la gente de seguridad le dio tiempo de que agarre su mochila y escape. Fui yo quien lo salió a correr para que no se escape".