Revelaron la causa de la explosión en Mariano Acosta y detuvieron al dueño del depósito de garrafas

En tanto, Robledo y Cros sufrieron quemaduras de segundo y tercer grado en varias zonas del cuerpo por lo que permanecen internados en la Unidad de Terapia Intensiva en estado reservado.

Demoraron al dueño del depósito de garrafas

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El propietario del depósito de garrafas fue identificado como Oscar Adrián Benítez, un hombre de 48 años que dijo dedicarse a la compra y reventa de tubos de gas. El primer relevamiento indicó que el lugar no estaba registrado y funcionaba sin habilitación.

La causa fue caratulada como “incendio” y la investigación quedó en manos de Fernando Capello, fiscal de la UFI N° 2 de los Tribunales de Morón, quien dispuso establecer el mecanismo del hecho y ordenó un trabajo coordinado entre personal Siniestral, Bomberos y Policía Científica para realizar las pericias correspondientes en el lugar.