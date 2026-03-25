Revelaron la causa de la explosión en Mariano Acosta y detuvieron al dueño del depósito de garrafas
Por el siniestro se registraron cuatro heridos. Uno de ellos se encuentra grave mientras que tres están internados en estado reservado.
Cuatro personas resultaron heridas tras una impresionante explosión en un depósito de garrafas de la localidad bonaerense de Mariano Acosta, partido de Merlo. Con el avance de la investigación se reveló cuál fue la causa del incendio y la Fiscalía dispuso que el dueño del lugar quede demorado.
El siniestro se originó este miércoles pasadas las 6 de la mañana en un depósito ubicado en avenida Constituyentes al 1400, entre Bustillos y Colombres. Tres empleados del lugar sufrieron quemaduras en diversas zonas del cuerpo y tuvieron que ser asistidos en principio por los propios vecinos para luego ser trasladados a la clínica Figueroa Paredes de Mariano Acosta, donde permanecen internados.
Según consta en el parte oficial, los heridos fueron identificados como Raúl Oscar Cros, de 38 años, Diego Hernán Robledo, de 41, y Víctor Hugo Tuller, de 47, quienes permanecen internados en estado reservado.
En tanto, un joven vecino de 18 años al que le cayó una garrafa en la cabeza fue internado en el hospital Eva Perón y se encuentra en grave estado con traumatismo craneoencefálico.
La causa de la explosión en un depósito de garrafas de Mariano Acosta
Fue uno de los propios heridos, Tuller, quien reveló cuál fue el origen del incendio y posterior explosión. El empleado declaró ante la policía, el fuego comenzó cuando conectaron una pava eléctrica y, por una posible pérdida de una garrafa que se encontraba en el lugar, el artefacto explotó en su rostro, provocándole quemaduras de segundo y tercer grado en cuello y manos, detalla el parte oficial.
En tanto, Robledo y Cros sufrieron quemaduras de segundo y tercer grado en varias zonas del cuerpo por lo que permanecen internados en la Unidad de Terapia Intensiva en estado reservado.
Demoraron al dueño del depósito de garrafas
El propietario del depósito de garrafas fue identificado como Oscar Adrián Benítez, un hombre de 48 años que dijo dedicarse a la compra y reventa de tubos de gas. El primer relevamiento indicó que el lugar no estaba registrado y funcionaba sin habilitación.
La causa fue caratulada como “incendio” y la investigación quedó en manos de Fernando Capello, fiscal de la UFI N° 2 de los Tribunales de Morón, quien dispuso establecer el mecanismo del hecho y ordenó un trabajo coordinado entre personal Siniestral, Bomberos y Policía Científica para realizar las pericias correspondientes en el lugar.
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