L-Gante se negó a declarar: "Esto es todo una payasada"

El cantante estuvo más de una hora y media en el interior de la sede judicial, pero, según contó a la prensa al salir. "Por consejo de mi abogado me negué a declarar", dijo.

Cuando le consultaron por el episodio, aseguró: "Cómo la tienen con el arma. No sé de qué arma están hablando, a mi mamá le encontraron un arma de juguete, si quieren se las regalo".

"Yo estoy bien, lo que más sufrí es el allanamiento en las dos casas. Me rompieron la puerta de la casa del barrio y después nada, todo tranquilo. Ahora voy a tirar un tema, ya que estamos, voy a aprovechar a sacar un temita nuevo. Me están mirando casi dos millones de personas las historias de Instagram, así que me enfoco en mi carrera, porque esto es todo payasada", agregó.

El músico afirmó también que "hay gente" que lo "quiere bajar y perjudica", aunque destacó que "también hay muchos" que le "están haciendo el aguante".

Y continúo: "Uno tiene que aprender a vivir con que hay algunos a los que no les vas a caer bien. No tenía problema con mis vecinos. Cada uno debe hacerse cargo de sus actos, como se debe, como yo estoy acá. Al barrio voy a seguir yendo, voy todos los días. Como ahí, me siento en la vereda, tomo una Coca, voy a comprar. Los gatos que anden caminando por ahí sueltos que sigan por ahí, no pasa nada".

L-Gante manifestó que "mienten todos los que declararon en contra" de él. Y cerró: "Tengo que tener cuidado para andar con mi porrito, imaginate con un arma".

En la madrugada del sábado pasado, el músico y su novia terminaron en un violento cruce con sus vecinos, que denunciaron al cantante por "amenazas y portación de armas".