¿Paro de trenes? Demoras y sorpresivas cancelaciones por un conflicto con La Fraternidad
Una medida sorpresiva de La Fraternidad afectó los trenes de la Línea Mitre. También se reportaron demoras y fallas en los ramales del Roca y Belgrano Sur.
Este lunes comenzó con grandes dolores de cabeza para miles de pasajeros que utilizan el transporte público en el Área Metropolitana de Buenos Aires. Una sorpresiva medida gremial impulsada por los conductores del sindicato La Fraternidad provocó fuertes interrupciones en los trenes de la Línea Mitre.
La protesta de La Fraternidad en la Línea Mitre
Según comunicó oficialmente la empresa estatal Trenes Argentinos, desde la primera hora del día los servicios de los ramales José León Suárez y Bartolomé Mitre se vieron totalmente interrumpidos por problemas operativos.
Hacia el mediodía, las autoridades ratificaron que las complicaciones iniciales fueron producto de una protesta gremial de los maquinistas pertenecientes a La Fraternidad. Si bien en estos momentos el servicio se encuentra restablecido y circulando con severas demoras, la cúpula de la empresa prestataria mantiene abiertas diversas instancias de diálogo de urgencia con los representantes del sector para lograr destrabar el conflicto y evitar medidas de fuerza mayores.
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Fallas técnicas en otras líneas de trenes
El accionar sindical en la Línea Mitre no fue el único obstáculo de la jornada para los usuarios. En la Línea Roca, los ramales Alejandro Korn, Ezeiza y Bosques (vía Temperley) sufrieron importantes demoras como secuela de una falla técnica registrada en las instalaciones de Gerli, logrando normalizar sus cronogramas cerca de las 11:30 de la mañana. Por su parte, el ramal González Catán de la Línea Belgrano Sur también reportó inconvenientes técnicos tempranos.
Cabe destacar que los ramales La Plata y Bosques (vía Quilmes) del Roca, junto con las líneas Sarmiento y San Martín, operaron con sus frecuencias habituales sin registrar incidentes. A su vez, el Tren de la Costa permanece totalmente interrumpido por el avance de obras pluviales en la zona de vías en jurisdicción de San Isidro.
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