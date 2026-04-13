¿Paro de trenes? Demoras y sorpresivas cancelaciones por un conflicto con La Fraternidad

Fallas técnicas en otras líneas de trenes

El accionar sindical en la Línea Mitre no fue el único obstáculo de la jornada para los usuarios. En la Línea Roca, los ramales Alejandro Korn, Ezeiza y Bosques (vía Temperley) sufrieron importantes demoras como secuela de una falla técnica registrada en las instalaciones de Gerli, logrando normalizar sus cronogramas cerca de las 11:30 de la mañana. Por su parte, el ramal González Catán de la Línea Belgrano Sur también reportó inconvenientes técnicos tempranos.