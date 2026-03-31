La abogada del tirador de San Cristóbal confirmó que el chico está consciente de que mató a una persona

"Está alojado en un instituto psicológico. Hoy va a empezar una serie de entrevistas con los especialistas para saber por donde viene el tratamiento posterior. Los padres lo están acompañando", agregó Oroño.

Oroño también señaló que los ni los padres ni el chico dijeron que haya atravesado situaciones de bullying y sostuvo que los videos que se viralizaron acerca del comportamiento de sus compañeros eran "bromas internas".

Por otro lado, la abogada hizo mención a que el padre del menor le había envíado un mensaje previo al ataque, pero que no era una situación extraña sino que en los comienzos de todas las semanas siempre le deseaba un buen arranque. "Era algo habitual, nada extraño", aclaró.

Al mismo tiempo, la defensora aseguró que el menor nunca había expresado violencia frente a terceros y que actualmente está consciente y comprende lo que hizo, pero que no pudo asumir las consecuencias de haber matado a otra persona. "Él no tenía un objetivo de ir a matar a una persona, según lo que habló, fue un ataque contra todos y contra nadie, no fue dirigido a ciertas personas, es una expresión. creo yo, de lo que él se sentía en la sociedad", añadió.

Sobre el final, Oroño aseguró que los padres estaban en estado de shock, de angustia y "no sabían qué hacer".

"La familia pretende que tengan algún tipo de internación en algún establecimiento, no pretenden que vuelva a una dinámica normal que sería muy irresponsable por parte de todos. Ahora queda la evaluación y por siguiente algún régimen cerrado, algún lugar de salud mental, no es que él va a volver su hogar, no lo quieren así sus padres, él necesita tratarse", especificó y cerró con una reflexión: "La sociedad está siendo muy dura, siempre se busca a un responsable, pero estan recibiendo mucho acoso".