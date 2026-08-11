Calendario de descansos: todos los feriados que tendrá la provincia de Buenos Aires en agosto
El calendario suma un feriado y fin de semana largo en agosto, aunque las fechas dependen de cada municipio y están vinculadas a celebraciones locales.
Durante agosto de 2026, la provincia de Buenos Aires tendrá distintas jornadas de descanso vinculadas con celebraciones y fechas importantes de cada distrito. Este feriado y fin de semana largo no será igual para todos, ya que las fechas corresponden a aniversarios fundacionales y fiestas patronales de municipios y localidades bonaerenses.
A diferencia de los feriados nacionales, estos días especiales tienen un alcance limitado y solo rigen en las localidades contempladas dentro del calendario oficial. Por eso, a lo largo del octavo mes del año habrá diferentes feriados locales en Buenos Aires, según el municipio correspondiente.
Estos días no laborables tampoco se extienden a todo el territorio bonaerense. Mientras los vecinos de una localidad pueden disfrutar de una jornada de descanso, en otra ciudad de la misma provincia la actividad puede desarrollarse con normalidad.
La mayoría de estas fechas están relacionadas con aniversarios de fundación, celebraciones religiosas y fiestas patronales. Por este motivo, quienes quieran saber si tendrán un feriado en agosto deben consultar el calendario oficial correspondiente al municipio o localidad donde viven o trabajan.
Qué feriados tendrá Buenos Aires en agosto 2026
El calendario de feriados locales de la provincia de Buenos Aires para agosto de 2026 reúne distintas fechas especiales en partidos y localidades bonaerenses. Estas jornadas están relacionadas principalmente con aniversarios fundacionales y celebraciones patronales, por lo que no alcanzan a toda la provincia. El cronograma oficial establece las siguientes fechas:
- 14 de agosto: Quilmes, por su aniversario fundacional.
- 15 de agosto: Avellaneda y Saladillo, por sus respectivas celebraciones patronales.
- 20 de agosto: Rivadavia, por su celebración patronal.
- 21 de agosto: Dolores, por su aniversario fundacional.
- 22 de agosto: Adolfo Gonzales Chaves, por su aniversario fundacional.
- 28 de agosto: Merlo, por su aniversario fundacional.
- 30 de agosto: Bragado y Tornquist, por sus celebraciones patronales.
- 31 de agosto: Castelli, por su aniversario fundacional.
El listado de feriados y jornadas no laborables también incluye a numerosas localidades de la provincia, que tendrán fechas especiales durante agosto de acuerdo con sus propias celebraciones.
- 14 de agosto: Bartolomé Bavio, partido de Magdalena, por su aniversario fundacional.
- 15 de agosto: Germania, en General Pinto, por su aniversario fundacional; French, en Nueve de Julio; Las Toscas, en Lincoln; y Blaquier, en Florentino Ameghino, por sus celebraciones patronales.
- 16 de agosto: Porvenir, en Florentino Ameghino, y Leandro Nicéforo Alem Ciudad, en Leandro N. Alem, por sus respectivas celebraciones patronales.
- 17 de agosto: 17 de Agosto, partido de Puán, por su aniversario fundacional; y General Rivas, en Suipacha, por su celebración patronal.
- 18 de agosto: Tres Algarrobos, partido de Carlos Tejedor, por su aniversario fundacional.
- 20 de agosto: Roberts, en el partido de Lincoln, por su celebración patronal.
- 25 de agosto: Villa Sauze, partido de General Villegas, por su celebración patronal; y Beruti, en Trenque Lauquen, por su aniversario fundacional.
- 29 de agosto: La Angelita, en General Arenales, y Saldungaray, en Tornquist, por sus aniversarios fundacionales.
- 30 de agosto: 30 de Agosto, partido de Trenque Lauquen, por su celebración patronal.
Estas fechas conforman el cronograma de feriados locales de agosto 2026 y su alcance está limitado a cada municipio o localidad indicada en el calendario oficial.
Calendario de feriados 2026
Los feriados nacionales se clasifican en distintas categorías según si mantienen su fecha original o pueden ser trasladados. Los feriados inamovibles se cumplen en el día establecido por el calendario y no pueden modificarse, mientras que los feriados trasladables pueden cambiar de fecha según lo dispuesto oficialmente. También existen los días no laborables con fines turísticos, establecidos para favorecer la actividad turística y generar jornadas de descanso.
Aunque agosto cuenta con varios feriados locales en la provincia de Buenos Aires, también incluye una fecha de alcance nacional que debe ser contemplada en el calendario.
Feriados inamovibles
- 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María.
- 25 de diciembre: Navidad.
Feriados trasladables
- 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín.
- 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.
- 20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional.
Días no laborables con fines turísticos
- 11 de octubre: jornada establecida en relación con el Día del Respeto a la Diversidad Cultural.
Estas fechas forman parte del calendario de feriados 2026, aunque no todas corresponden al mes de agosto.
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