Calendario de descansos: todos los feriados que tendrá la provincia de Buenos Aires en agosto

14 de agosto: Quilmes, por su aniversario fundacional.

Quilmes, por su aniversario fundacional. 15 de agosto: Avellaneda y Saladillo, por sus respectivas celebraciones patronales.

Avellaneda y Saladillo, por sus respectivas celebraciones patronales. 20 de agosto: Rivadavia, por su celebración patronal.

Rivadavia, por su celebración patronal. 21 de agosto: Dolores, por su aniversario fundacional.

Dolores, por su aniversario fundacional. 22 de agosto: Adolfo Gonzales Chaves, por su aniversario fundacional.

Adolfo Gonzales Chaves, por su aniversario fundacional. 28 de agosto: Merlo, por su aniversario fundacional.

Merlo, por su aniversario fundacional. 30 de agosto: Bragado y Tornquist, por sus celebraciones patronales.

Bragado y Tornquist, por sus celebraciones patronales. 31 de agosto: Castelli, por su aniversario fundacional.

Firman el decreto y hay un nuevo feriado en julio 2026.

El listado de feriados y jornadas no laborables también incluye a numerosas localidades de la provincia, que tendrán fechas especiales durante agosto de acuerdo con sus propias celebraciones.

14 de agosto: Bartolomé Bavio, partido de Magdalena, por su aniversario fundacional.

Bartolomé Bavio, partido de Magdalena, por su aniversario fundacional. 15 de agosto: Germania, en General Pinto, por su aniversario fundacional; French, en Nueve de Julio; Las Toscas, en Lincoln; y Blaquier, en Florentino Ameghino, por sus celebraciones patronales.

Germania, en General Pinto, por su aniversario fundacional; French, en Nueve de Julio; Las Toscas, en Lincoln; y Blaquier, en Florentino Ameghino, por sus celebraciones patronales. 16 de agosto: Porvenir, en Florentino Ameghino, y Leandro Nicéforo Alem Ciudad, en Leandro N. Alem, por sus respectivas celebraciones patronales.

Porvenir, en Florentino Ameghino, y Leandro Nicéforo Alem Ciudad, en Leandro N. Alem, por sus respectivas celebraciones patronales. 17 de agosto: 17 de Agosto, partido de Puán, por su aniversario fundacional; y General Rivas, en Suipacha, por su celebración patronal.

17 de Agosto, partido de Puán, por su aniversario fundacional; y General Rivas, en Suipacha, por su celebración patronal. 18 de agosto: Tres Algarrobos, partido de Carlos Tejedor, por su aniversario fundacional.

Tres Algarrobos, partido de Carlos Tejedor, por su aniversario fundacional. 20 de agosto: Roberts, en el partido de Lincoln, por su celebración patronal.

Roberts, en el partido de Lincoln, por su celebración patronal. 25 de agosto: Villa Sauze, partido de General Villegas, por su celebración patronal; y Beruti, en Trenque Lauquen, por su aniversario fundacional.

Villa Sauze, partido de General Villegas, por su celebración patronal; y Beruti, en Trenque Lauquen, por su aniversario fundacional. 29 de agosto: La Angelita, en General Arenales, y Saldungaray, en Tornquist, por sus aniversarios fundacionales.

La Angelita, en General Arenales, y Saldungaray, en Tornquist, por sus aniversarios fundacionales. 30 de agosto: 30 de Agosto, partido de Trenque Lauquen, por su celebración patronal.

Estas fechas conforman el cronograma de feriados locales de agosto 2026 y su alcance está limitado a cada municipio o localidad indicada en el calendario oficial.

Calendario de feriados 2026

Los feriados nacionales se clasifican en distintas categorías según si mantienen su fecha original o pueden ser trasladados. Los feriados inamovibles se cumplen en el día establecido por el calendario y no pueden modificarse, mientras que los feriados trasladables pueden cambiar de fecha según lo dispuesto oficialmente. También existen los días no laborables con fines turísticos, establecidos para favorecer la actividad turística y generar jornadas de descanso.

Aunque agosto cuenta con varios feriados locales en la provincia de Buenos Aires, también incluye una fecha de alcance nacional que debe ser contemplada en el calendario.

Feriados inamovibles

8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María.

Día de la Inmaculada Concepción de María. 25 de diciembre: Navidad.

Feriados trasladables

17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín.

Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín. 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

Día del Respeto a la Diversidad Cultural. 20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional.

Días no laborables con fines turísticos

11 de octubre: jornada establecida en relación con el Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

Estas fechas forman parte del calendario de feriados 2026, aunque no todas corresponden al mes de agosto.