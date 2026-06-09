El video de Claudio Barrelier junto a la dueña del Ford Ka tras el femicidio de Agostina Vega

Minutos después Barrelier vuelve a bajarse del vehículo y cierra la puerta del lado del conductor. En paralelo, Andreani habla por teléfono mientras camina inquieta por la vereda.

Acto seguido, Barrelier se dirige hacia el baúl del Ford Ka, lo abre y manipula una serie de objetos que no se llegan a divisar a simple vista. Luego, saca una frazada o una lona, la dobla y la vuelve a colocar donde estaba.

Según se observa en las imágenes, Claudio Barrelier se toma casi un minuto para acomodar la tela, hasta que Andreani se acerca. Luego, ambos se acercan a la puerta de un comercio del cual retiran distintas bolsas y cajas, y las guardan en el baúl.

dueña ford ka El vehículo que, según la investigación, usó Barrelier para llevar el cuerpo de Agostina a un descampado.

Soledad Andreani fue arrestada el lunes por orden del fiscal Raúl Garzón, a cargo de la investigación del crimen de la adolescente de 14 años en Córdoba. Está acusada de encubrimiento agravado y se convirtió en la tercera persona detenida en la causa

Para la fiscalía, el auto Ford Ka negro de su propiedad habría sido utilizado para trasladar el cuerpo de la adolescente de 14 años, cuyos restos fueron hallados el pasado 30 de mayo en un descampado de Ampliación Ferreyra.

Qué había dicho Soledad sobre Claudio Barrelier y el auto

La ahora imputada había dado una serie de entrevistas en medios de comunicación donde hacía referencia a la relación que había mantenido con Barrelier.

“Me arrepiento de haberlo ayudado”, aseguró días antes de ser detenida. Sin embargo, no explicó por qué mandó a su hijo a lavar el coche cuando Barrelier se lo devolvió.

dueña ford ka

“Nunca jamás me imaginé esto que pasó. La relación fue de un par de meses, pero intensos. Ahora me doy cuenta el papel que jugó conmigo, que me mintió desde el primer momento, que siempre me usó”, aseguró Soledad en diálogo la prensa.

La mujer sostuvo que era normal que Barrelier usara su auto y por eso no le llamó la atención que se lo haya pedido ese día. Sin embargo, admitió que sí le sorprendió el acercamiento porque hacía más de una semana que no se veían. “Si bien hablábamos por teléfono, el viernes anterior le había mandado un último mensaje y había eliminado su número. Nos habíamos distanciado”, contó.

Aseguró que aquel sábado en el que desapareció Agostina no habían hablado, pero que el domingo Barrelier volvió a comunicarse. “Me llamó como a las 5 y media preguntándome por qué lo había bloqueado. Le expliqué que solo lo había eliminado, me pidió hablar”, recordó.

Según su relato, el detenido le propuso que lo pasara a buscar para desayunar, algo que solían hacer antes de la pelea. “Hubo un silencio incómodo que recién ahora me hace dar cuenta. Tenía un presentimiento yo”, sostuvo antes de ser detenida.

Luego, Barrelier volvió a escribirle para pedirle el auto. “Me dijo que necesitaba llevarle ropa a un tío suyo y me volvió a pedir el auto prestado. Me mandó tres mensajes como insistiéndome, pero era la intensidad que él tenía, por eso no dudé en ese momento”, relató.

El lunes cuando llegó, Barrelier le contó que había ido a declarar porque había sido el último en ver a Agostina. “No indagué mucho en el tema, lo noté tranquilo, medio triste, pero porque hacía mucho no nos veíamos y por la pelea que habíamos tenido”, dijo.

Soledad recordó que el hombre se sentó en la cama y volvió a decirle que tenía que llevar ropa a un familiar. “Yo no le quería prestar el auto porque tenía una fea sensación. Le insistí que se quede, pero se paró y se fue al auto, al garaje”, relató.