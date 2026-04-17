ANMAT prohibió una serie de productos cosméticos infantiles: de cuáles se trata

Las autoridades señalaron que, al carecer de registro y desconocerse su origen, no puede garantizarse que estos productos hayan sido elaborados bajo condiciones higiénico-sanitarias adecuadas ni que contengan ingredientes permitidos. Además, se desconoce si los insumos utilizados son aptos para uso humano o cuáles podrían ser sus efectos, lo que los convierte en un riesgo para la salud.

A su vez, la Anmat determinó que la medida se tomó “a fin de proteger a eventuales usuarios de los productos involucrados, toda vez que se trata de productos cosméticos ilegítimos, para los que no es posible garantizar que hayan sido elaborados bajos las condiciones higiénico sanitaria pertinentes, y/o hayan sido formulados con ingredientes permitidos por la normativa vigente aplicable”.

La entidad también remarcó que los productos “no han ingresado al país a través de un importador habilitado y por la vía legal de autorización de importación".