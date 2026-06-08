Un joven motociclista murió atropellado por un auto cuyo conductor dio positivo en alcoholemia

borracho accidente fatal concordia El choque ocurrió en la madrugada del domingo en Concordia, Entre Ríos

Por su parte, el conductor del auto resultó ileso y permaneció en el sitio del accidente. Uno de los aspectos que más llamó la atención durante la investigación fue el resultado del control de alcoholemia realizado al conductor del automóvil. De acuerdo con la información difundida por medios locales, el test arrojó 2,18 gramos de alcohol por litro de sangre, una cifra que triplica el límite permitido para conducir. No obstante, las autoridades señalaron que el valor definitivo será determinado mediante análisis complementarios realizados en el hospital.

Mientras tanto, el hombre quedó a disposición de los fiscales de turno, José Arias y Mario Figueroa, quienes encabezan la investigación.

borracho accidente fatal concordia El conductor del auto quedó a disposición de la fiscalía

Tras el choque, efectivos policiales, personal de Policía Científica y peritos trabajaron durante varias horas en el lugar del choque para relevar pruebas y reconstruir la mecánica del hecho. Además, la fiscalía ordenó el secuestro de los vehículos involucrados y la toma de testimonios de posibles testigos.

borracho accidente fatal concordia En el lugar trabajaron efectivos policiales, personal de Policía Científica y peritos

A su vez, los fiscales Arias y Figueroa dispusieron distintas medidas para determinar las responsabilidades correspondientes. Entre ellas se encuentran el análisis de cámaras de seguridad cercanas, la revisión de documentación médica y la evaluación técnica de los vehículos. También se analizarán las condiciones de la intersección y la visibilidad en el horario del accidente.