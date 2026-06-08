Un joven motociclista murió atropellado por un auto cuyo conductor dio positivo en alcoholemia
Otra joven resultó gravemente herida y permanece internada. Se determinó que quien manejaba el auto circulaba con 2,18 gramos de alcohol por litro de sangre.
Un joven de 20 años murió y su acompañante resultó gravemente herida durante la madrugada del domingo en la ciudad de Concordia, provincia de Entre Ríos luego de que la moto en la que viajaban colisionara contra un auto conducido por un hombre de 65 años que, luego se comprobó, manejaba alcoholizado.
Según informaron fuentes policiales, el accidente ocurrió poco después de las 3 de la mañana en la intersección de las calles San Juan y Carriego. Por causas que todavía son materia de investigación, un Ford Focus conducido por un hombre de 65 años impactó contra una moto marca Motomel de 150 cc que circulaba por la zona. La violencia del choque provocó que los dos ocupantes de la moto fueran despedidos del rodado.
La víctima fatal fue identificada como Sergio Daniel Chávez, de 20 años, quien falleció en el lugar a raíz de las graves lesiones sufridas. Según trascendió, la causa de muerte fue un traumatismo de cráneo-facial y cervical.
Junto a la víctima viajaba una joven de 21 años, quien fue trasladada de urgencia al Hospital Delicia Concepción Masvernat para recibir atención médica. Según detallaron medios locales, sufrió una fractura de pelvis y permanece internada bajo observación. Fuentes policiales precisaron que “ninguno de los dos llevaba colocado casco protector al momento del accidente”.
Por su parte, el conductor del auto resultó ileso y permaneció en el sitio del accidente. Uno de los aspectos que más llamó la atención durante la investigación fue el resultado del control de alcoholemia realizado al conductor del automóvil. De acuerdo con la información difundida por medios locales, el test arrojó 2,18 gramos de alcohol por litro de sangre, una cifra que triplica el límite permitido para conducir. No obstante, las autoridades señalaron que el valor definitivo será determinado mediante análisis complementarios realizados en el hospital.
Mientras tanto, el hombre quedó a disposición de los fiscales de turno, José Arias y Mario Figueroa, quienes encabezan la investigación.
Tras el choque, efectivos policiales, personal de Policía Científica y peritos trabajaron durante varias horas en el lugar del choque para relevar pruebas y reconstruir la mecánica del hecho. Además, la fiscalía ordenó el secuestro de los vehículos involucrados y la toma de testimonios de posibles testigos.
A su vez, los fiscales Arias y Figueroa dispusieron distintas medidas para determinar las responsabilidades correspondientes. Entre ellas se encuentran el análisis de cámaras de seguridad cercanas, la revisión de documentación médica y la evaluación técnica de los vehículos. También se analizarán las condiciones de la intersección y la visibilidad en el horario del accidente.
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