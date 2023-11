La Boca: alumnos de un colegio religioso amenazaron con secuestrar y violar a sus compañeras

También se informó que se coordinaron entrevistas con padres de las alumnas afectadas, y que se dio intervención al equipo de acompañamiento institucional de la Inspectoría Salesiana; de la Dirección General de Enseñanza Privada y también del Consejo de Niños, Niñas y Adolescentes del Gobierno de la Ciudad.

A partir del episodio las autoridades policiales informaron que "se incrementará la presencia policial en la zona y en el Corredor Escolar correspondiente para brindar mayor seguridad y evitar incidencias".

El caso ya es investigado por la Fiscalía de Distrito del Barrio de La Boca.

El rol de las redes sociales

Los chats amenazantes fueron revelados este viernes por la usuaria @afterglowflor en la red social X (exTwitter), quien mostró capturas de las descripciones gráficas de los delitos contra la integridad física y sexual de las adolescentes.

"Me escribieron para que cuente una situación que está pasando en el colegio San Juan Evangelista de La Boca, donde un grupo de varones de cuarto año estaban planeando secuestrar y violar a algunas de sus compañeras. Voy a dejar los chats abajo, pero dejo acá la advertencia de que son bastante fuertes", escribió la joven.

Los mensajes tienen una fuerte carga de violencia de género ya que los alumnos de cuarto año amenazan con "violar a una de sus compañeras por feminazis".

En otro de los escritos prometen "descuartizar" a otras compañeras y "llevarlas al río" para que "mueran ahogadas".

Una de las alumnas afectadas hizo un posteo en Instagram denunciando la situación en el que explicó por qué decidió denunciar el caso.

"Hoy es cuando no nos callamos más. Hoy es cuando decido escrachar a estos asquerosos de mierda, enfermos y violadores porque no tienen otra definición. Hoy hablo en nombre de todas las chicas del San Juan Evangelista, que fueron novias, amigas y compañeras de todas estas larvas (....). Esto no es un chiste, es una realidad. No olvido ni perdono", escribió.

Ante la viralización de estas conversaciones, fue que el personal policial se hizo presente en el colegio y tomaron contacto con su representante legal.

Las autoridades del colegio, por su parte, dieron a conocer esta tarde una comunicación a los padres en la que aseguran que "se abrieron espacios de escucha y de diálogo con las y los estudiantes afectados, se citó a las familias de los estudiantes responsables y se acordó que éstos continuaran su recorrido pedagógico en forma virtual, sin presencialidad".

"Se presentó todo lo actuado a la Supervisión de Dirección General de Enseñanza Privada (Dgegp) y Consejo del Niño, Niña y Adolescente (CNNyA)", dijeron desde el colegio.

La joven que amplificó el caso en la red social X aseguró que sólo dos de los nueve varones involucrados fueron expulsados del colegio.