La Boca: balearon a una niñera cuando llevaba a los chicos a la escuela

Mientras caminaba 8:45 de la mañana ayer sintió algo en su homoplato izquierdo, era un impacto de bala. "Sentí un ardor en la espalda, me di vuelta y el nene me preguntó que pasó. Le dije que me picó un bichito, Una mamá que venía atrás me dijo que me sangraba mucho y llamó al SAME. Entré como pude y dejé a los nenes", contó a C5N.