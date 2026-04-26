La CGT ratificó la marcha del 30 de abril con fuertes críticas al Gobierno y a la reforma laboral

El dirigente también cuestionó la postura de los gobernadores, a quienes acusó de no pronunciarse frente a la situación. En ese sentido, reforzó su malestar: “El grado de obscenidad, cómo hicieron las cosas, no solamente indigna sino que molesta. Están jugando con la vida de los trabajadores, porque cuando se les quitan derechos, se les oprimen los salarios y se les flexibilizan las condiciones laborales, juegan con la dignidad del trabajador y de su familia. Seguramente recusaremos al juez”.

Si bien descartó por el momento la convocatoria a un paro general, advirtió que no está fuera de discusión ante el escenario actual. “Seguramente la conflictividad va a seguir escalando por la situación diaria. ¿Dónde están las 15 millones de personas que sacaron de la pobreza? Cada vez vemos más gente en la marginalidad. Este gobierno es muy insensible ante los intereses del pueblo argentino. El clima social va a cambiar, la gente está muy enojada, no le alcanza para llegar a fin de mes”, señaló.

Jerónimo también puso en duda las cifras oficiales sobre inflación y pobreza, y adelantó que la CGT difundirá en los próximos días su propio indicador. “Que dejen de mirar su metro cuadrado, lo que pasa en Balcarce 50 no es lo que está pasando en Argentina. No podemos seguir viviendo de esta falacia. Ahora ponen la discusión de Malvinas. Ojalá las recuperen, pero que no quieran tapar con eso todo lo que está sucediendo en el país”, agregó.

En el cierre, el dirigente hizo referencia a la necesidad de construir una alternativa política amplia. Confirmó además un reciente encuentro con el pastor Dante Gebel: “Fue una reunión amena que solicitó él (Gebel) y nosotros accedimos a escucharlo. Vamos a trabajar para escuchar a todos los que quieran aportar para un país distinto”.

Finalmente, insistió en la necesidad de renovar la dirigencia y ampliar el espacio político. “Tiene que aparecer un candidato”, planteó, y concluyó: “Hay que dejarse de joder en perder el tiempo y beneficiar a la especulación financiera. Hay que construir algo muy amplio, convocando a otros actores, no solo del peronismo, y que quieran aportar a una Argentina distinta, que sea inclusiva y genere una expectativa y previsibilidad en el trabajador. La política está para dignificar y dar derechos”.