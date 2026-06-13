Un abogado cercano a Javier Milei defiende a un médico acusado de violencia de género y abuso sexual

La fiscalía logró reunir una enorme cantidad de pruebas irrefutables, entre las que se destacan estremecedores videos, audios, mensajes de WhatsApp, informes psicológicos e historias clínicas. En el requerimiento de elevación a juicio, los investigadores sostuvieron que el vínculo estaba marcado por “una dinámica de dominación y desigualdad de poder”. Por su parte, la víctima afirmó que el agresor utilizaba su jerarquía profesional para amedrentarla y advertirle que nadie creería en sus denuncias. A raíz del avance judicial, el Hospital Italiano de Buenos Aires informó que el profesional fue apartado de forma preventiva de su labor asistencial.

Federico Mazzini Federico Mazzini

Quién es el abogado cercano a Javier Milei

El inicio del debate oral estaba pautado inicialmente para el pasado mes de abril, pero sufrió una polémica postergación luego de que la defensa del imputado, encabezada por el mediático abogado Francisco Oneto —quien mantiene fuertes vínculos políticos con el espacio de La Libertad Avanza—, planteara una superposición de fechas con otros juicios. Ante estas reiteradas demoras, la denunciante decidió visibilizar su historia públicamente en las redes sociales para exigir celeridad y evitar nuevas suspensiones.