Un abogado cercano a Javier Milei defiende a un médico acusado de violencia de género y abuso sexual
El próximo 3 de julio iniciará el juicio contra el médico Federico Mazzini, acusado por su expareja de violencia de género y abuso sexual.
La Justicia de la Ciudad de Buenos Aires determinó que el próximo 3 de julio comenzará el esperado juicio oral contra el médico Federico Mazzini. El cirujano, defendido por un abogado allegado a Javier Milei, enfrentará duras acusaciones por violencia de género y abuso sexual agravado contra su expareja.
Los graves episodios de violencia de género y la postergación judicial
La compleja causa será juzgada por el Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas N°24, a cargo de la jueza María Alejandra Doti. Según sostiene la contundente acusación, los hechos denunciados ocurrieron en el marco de una relación sentimental de casi cinco años que estuvo sistemáticamente atravesada por episodios de violencia física, psicológica y sexual.
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La investigación formal comenzó en marzo de 2022 cuando Lorena Candia, la víctima, recurrió de urgencia al 911 tras una violenta discusión. Al día siguiente, se presentó ante la Oficina de Violencia Doméstica para radicar la denuncia por múltiples episodios de amenazas, hostigamiento, lesiones e intimidaciones. Un año más tarde, la joven amplió su declaración e incorporó a la causa cuatro hechos puntuales de abuso presuntamente ocurridos entre los años 2020 y 2022.
La fiscalía logró reunir una enorme cantidad de pruebas irrefutables, entre las que se destacan estremecedores videos, audios, mensajes de WhatsApp, informes psicológicos e historias clínicas. En el requerimiento de elevación a juicio, los investigadores sostuvieron que el vínculo estaba marcado por “una dinámica de dominación y desigualdad de poder”. Por su parte, la víctima afirmó que el agresor utilizaba su jerarquía profesional para amedrentarla y advertirle que nadie creería en sus denuncias. A raíz del avance judicial, el Hospital Italiano de Buenos Aires informó que el profesional fue apartado de forma preventiva de su labor asistencial.
Quién es el abogado cercano a Javier Milei
El inicio del debate oral estaba pautado inicialmente para el pasado mes de abril, pero sufrió una polémica postergación luego de que la defensa del imputado, encabezada por el mediático abogado Francisco Oneto —quien mantiene fuertes vínculos políticos con el espacio de La Libertad Avanza—, planteara una superposición de fechas con otros juicios. Ante estas reiteradas demoras, la denunciante decidió visibilizar su historia públicamente en las redes sociales para exigir celeridad y evitar nuevas suspensiones.
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