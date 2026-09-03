La Ciudad de Buenos Aires aprobó la escolaridad obligatoria a partir de los 3 años

“Felicitaciones a Sergio Siciliano (legislador porteño) y Mercedes Miguel (ministra de Educación de la Ciudad), y a todas las fuerzas políticas que trabajaron en conjunto para convertirlo en ley por unanimidad”, completó su mensaje el jefe de Gobierno.

A su vez, la propia Miguel afirmó: “El inicio de la trayectoria educativa a temprana edad es una prioridad clave; por eso, la obligatoriedad de la sala de 3 años es un paso fundamental que garantiza de manera equitativa mejores oportunidades de desarrollo integral para toda la vida”.