La Ciudad de Buenos Aires aprobó la escolaridad obligatoria a partir de los 3 años
La nueva ley entrará en vigencia en 2027, contemplando un plazo de dos años para adecuar la oferta en sala de 3 años e incorporar a la enseñanza oficial.
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobó este jueves la ley que establece la obligatoriedad escolar para los menores a partir de los 3 años en los establecimientos educativos del ámbito porteño.
Entre los fundamentos de la normativa aprobada por unanimidad se destaca que la Ciudad se encuentra en la actualidad “en un contexto demográfico singular que abre una ventana de oportunidad para avanzar” con esta legislación.
“La sostenida caída de la tasa de natalidad registrada en los últimos años (una reducción del 50% en 2024 respecto a 2014) —que profundiza la tendencia descendente iniciada en la década anterior— genera condiciones favorables para planificar la expansión de la cobertura educativa en el nivel inicial, optimizando la infraestructura existente y fortaleciendo la calidad de la oferta”, sostiene el texto.
La ley entrará en vigencia en 2027 y contemplará un plazo de dos años para adecuar la oferta en sala de 3 años e incorporar a la enseñanza oficial a los niños que asisten a Centros de Primera Infancia, Centros de Desarrollo Infantil y jardines inscriptos en el Registro de Instituciones Educativas Asistenciales.
En este contexto, Jorge Macri celebró en redes sociales la aprobación del proyecto, al señalar que “los primeros años son decisivos para el desarrollo de cada chico. Es cuando se forman el lenguaje, la curiosidad, la capacidad de convivir, de jugar, de expresarse y de aprender".
“Felicitaciones a Sergio Siciliano (legislador porteño) y Mercedes Miguel (ministra de Educación de la Ciudad), y a todas las fuerzas políticas que trabajaron en conjunto para convertirlo en ley por unanimidad”, completó su mensaje el jefe de Gobierno.
A su vez, la propia Miguel afirmó: “El inicio de la trayectoria educativa a temprana edad es una prioridad clave; por eso, la obligatoriedad de la sala de 3 años es un paso fundamental que garantiza de manera equitativa mejores oportunidades de desarrollo integral para toda la vida”.
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