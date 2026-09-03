Cuándo llega el frío polar con heladas y escarcha al AMBA

Cómo avanzará el frío polar hacia el fin de semana

Para este jueves 3 de septiembre, las condiciones mejorarán paulatinamente. Luego de las precipitaciones débiles registradas durante la mañana, la tarde se presentará parcialmente nublada con máximas de hasta 17 grados y regulares vientos del sector oeste. Sin embargo, a partir del viernes 4 comenzará a sentirse el fuerte recambio de la masa de aire, iniciando la jornada con una mínima de 7 grados.