Cuándo llega el frío polar con heladas y escarcha al AMBA
El pronóstico confirma un brusco descenso de la temperatura en el AMBA. Conocé qué día llega el frío polar extremo con posibles heladas a la región.
Tras un comienzo de septiembre marcado por intensas lluvias y una fuerte inestabilidad, el clima dará un giro drástico en los próximos días. El pronóstico del tiempo prevé la llegada de un frente de frío polar que afectará directamente a todo el AMBA, obligando a los vecinos a abrigarse fuertemente.
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Cómo avanzará el frío polar hacia el fin de semana
Para este jueves 3 de septiembre, las condiciones mejorarán paulatinamente. Luego de las precipitaciones débiles registradas durante la mañana, la tarde se presentará parcialmente nublada con máximas de hasta 17 grados y regulares vientos del sector oeste. Sin embargo, a partir del viernes 4 comenzará a sentirse el fuerte recambio de la masa de aire, iniciando la jornada con una mínima de 7 grados.
El verdadero quiebre térmico se consolidará el día sábado 5. Las ráfagas intensas del sector sur, que podrían alcanzar velocidades de hasta 50 km/h, desplomarán bruscamente los termómetros. La máxima apenas llegará a los 12 grados y el ambiente gélido dominará todo el paisaje urbano.
Qué día se esperan heladas y escarcha en la región
El temporal invernal alcanzará su punto máximo de severidad durante el cierre del fin de semana, requiriendo especial precaución en las primeras horas de la mañana:
- El impacto más severo: El domingo 6 de septiembre será, indiscutidamente, la jornada más dura. Se proyecta una mínima de apenas 2 grados y una máxima que no superará la barrera de los 10 grados en toda la jornada.
- Riesgo de fenómenos: Ante este crudo escenario y con temperaturas cercanas al bajo cero durante la madrugada, existen enormes probabilidades de formación de heladas y escarcha, especialmente en las zonas suburbanas más abiertas.
- La lenta recuperación: Recién a partir del lunes 7, el termómetro comenzará un paulatino ascenso, registrando 5 grados de mínima matutina. Hacia el miércoles 9, las máximas volverán a tocar unos agradables 18 grados.
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