Llegó al país el nuevo Nuncio apostólico mientras se espera la confirmación de una visita del papa León XIV

En 2026, la visita del papa León XIV duraría tres días en nuestro país e incluiría una misa pública y multitudinaria en Buenos Aires, además de paradas en el interior.

Aunque por el momento el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, evitó dar definiciones concretas, sí dejó entrever que estaría "en agenda".

En cambio el canciller Pablo Quirno fue más expresivo en X, donde escribió: "Solo resta definir la fecha… qué linda Primavera…! Dios bendiga a los argentinos, que las Fuerzas del Cielo nos acompañen y VLLC".

Hasta Milei, que suele mostrarse poco apegado al catolicismo, pronunció con efusividad su entusiasmo por una reunión de los "dos leones" en Buenos Aires.

Resta saber cómo será la relación entre el Vaticano y Casa Rosada, sobre todo teniendo en cuenta la encíclica del papa León XIV, contraria a la inteligencia artificial que tanto promueve el actual Gobierno argentino.