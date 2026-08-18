Súper El Niño: el Gobierno despliega un sistema de monitoreo en tiempo real ante posibles inundaciones

El Gobierno nacional activó un plan de prevención y respuesta sanitaria para mitigar el posible impacto del fenómeno Súper El Niño, cuyas consecuencias más severas se proyectan podrían comenzar a sentirse con fuerza a partir de la primavera austral en especial en zonas como el Litoral argentino, el Noreste del país, Buenos Aires, la región de Cuyo y la provincia de Córdoba. Se trata de estas de una extensa área en las que hay más de 5,4 millones de hectáreas potencialmente inundables y casi un millón de habitantes expuestos a ellas.