La conmovedora despedida del esposo de Ana Lía Corte, la mujer hallada sin vida en Bariloche

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Había sido vista por última vez el pasado 8 de mayo en el barrio Melipal. Finalmente, vecinos alertaron la presencia de los restos, llamaron a la Policía y los familiares confirmaron que se trataba de la mujer que permanecía desaparecida.

La investigación judicial sigue en marcha

Mientras la comunidad intenta procesar la noticia, la causa judicial sigue abierta. El Ministerio Público Fiscal informó que el lugar del hallazgo fue preservado y que los rastrillajes continuaron durante la noche en busca de más indicios.

En el operativo trabajan agentes de la Fiscalía, efectivos policiales, personal de la Brigada de Investigaciones y del Gabinete de Criminalística. Los restos fueron trasladados a la morgue del Hospital Zonal y las muestras serán analizadas por el Laboratorio de Genética Forense del Ministerio Público.

La confirmación científica de la identidad será el próximo paso clave en la causa. Sin embargo, para quienes siguieron día a día la búsqueda, las palabras de Milton Marques marcaron el final de la espera.