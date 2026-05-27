La conmovedora despedida del esposo de Ana Lía Corte, la mujer hallada sin vida en Bariloche
La mujer de 52 años fue hallada en un barranco, tres semanas después de su desaparición.
Ana Lía Corte, la mujer de 52 años que era intensamente buscada desde hace casi tres semanas en Bariloche, fue encontrada sin vida durante la tarde de este martes en un barranco de la zona de La Barda, en el sur de la ciudad.
Horas después del hallazgo, su esposo, Milton Marques compartió en su cuenta de Instagram un mensaje cargado de emoción y agradecimiento. Sin entrar en detalles sobre la investigación ni las circunstancias de la muerte, eligió enfocarse en el apoyo recibido y en el amor compartido con Ana Lía.
“Con el corazón lleno de gratitud, quiero agradecerle a cada uno de ustedes por el cuidado, el cariño y la dedicación incansable en la búsqueda de Ana Lía”, escribió. Además, reconoció el valor de la red de contención que lo sostuvo durante los días más difíciles: “El apoyo de todos fue mi cable a tierra”.
Las palabras más profundas estuvieron dedicadas a su esposa: “Y a mi querida esposa, mi eterno agradecimiento por la oportunidad de habernos encontrado y compartido 26 años de una vida hermosa y llena de amor”.
Había sido vista por última vez el pasado 8 de mayo en el barrio Melipal. Finalmente, vecinos alertaron la presencia de los restos, llamaron a la Policía y los familiares confirmaron que se trataba de la mujer que permanecía desaparecida.
La investigación judicial sigue en marcha
Mientras la comunidad intenta procesar la noticia, la causa judicial sigue abierta. El Ministerio Público Fiscal informó que el lugar del hallazgo fue preservado y que los rastrillajes continuaron durante la noche en busca de más indicios.
En el operativo trabajan agentes de la Fiscalía, efectivos policiales, personal de la Brigada de Investigaciones y del Gabinete de Criminalística. Los restos fueron trasladados a la morgue del Hospital Zonal y las muestras serán analizadas por el Laboratorio de Genética Forense del Ministerio Público.
La confirmación científica de la identidad será el próximo paso clave en la causa. Sin embargo, para quienes siguieron día a día la búsqueda, las palabras de Milton Marques marcaron el final de la espera.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario