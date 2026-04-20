Crisis económica: ¿adiós a una de las pepas más famosas de la Argentina?
La compañía no desaparecerá del mercado sino que tercerizará su producción. Es un recurso ante las deudas históricas de la firma y la baja en el consumo.
La marca de galletas Tía Maruca podría cerrar en breve su planta en la provincia de San Juan, donde hasta la fecha tiene alrededor de 300 empleados. El plan de la compañía es tercerizar la producción, según informaron fuentes informales en las últimas horas, aunque todavía no está todo dicho de manera oficial.
La planta en cuestión se llama Dilexis y está ubicada en el departamento de Albardón. Se trata de la única fábrica de Tía Maruca desde que cerrara su otro centro de producción, en Chascomús, provincia de Buenos Aires, dentro de la reestructuración de la compañía una vez que fue adquirida por el grupo Argensun Foods, en 2025.
Con ese antecedente, los rumores de crisis y nuevos despidos sacudieron a esa localidad de Cuyo hasta el punto que el ministro de Producción de San Juan, Gustavo Fernández, habló de "intencionalidad política".
"La fábrica de galletitas de Albardón está trabajando con absoluta normalidad. Sus más de 290 empleados están en una situación incluso mejor que la que había en 2025", afirmó este lunes el funcionario cintado por El Tiempo de San Juan.
Para Fernández, los rumores de un cierre en Albardón fueron "empujados de manera malintencionada", con "intencionalidad política", en medio del proceso de reestructuración de Tía Maruca, que fue comprada por el empresario bonaerense Juan Carlos Crovela a principio de 2026.
Tía Maruca lleva años de turbulencias: en 2019 entró en concurso preventivo de quiebra, en 2022 logró refinanciar su deuda y en 2025 tomó el control Argensun Foods, tras la compra del 50%.
Para ese entonces la compañía ya estaba en concurso hacía años por deudas de más de $ 300 millones, y Argensun Foods la compró con la meta de modernizar las instalaciones y reestructurar el negocio.
En octubre de 2025 se registró el cierre de la planta de Chascomús, lo que significó el despido de 27 personas.
Pero para febrero de 2026 el Gobierno de San Juan ya pregonaba la regularización en el pago de salarios de los trabajadores en Albardón, gracias a la compra por parte de Crovela, otrora miembro del Directorio de Georgalos y actual empresario del sector azucarero en Tucumán y Entre Ríos.
El secretario de Industria de San Juan, Alejandro Martín, afirmó el jueves pasado que "la empresa está en una etapa de reingeniería", y que "se ha puesto al día con sus obligaciones, sobre todo con el tema de sueldos atrasados de sus empleados", según el mismo sitio cuyano.
"Hay actores que utilizan una noticia falsa para intentar disfrazarla de una mala noticia y generar incertidumbre", señaló por su parte Fernández tras escuchar las versiones difundidas durante el fin de semana, que, según él, parten de la oposición local y tienen a la empresa de "rehén".
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