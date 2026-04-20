Crisis económica: ¿adiós a una de las pepas más famosas de la Argentina?

Tía Maruca lleva años de turbulencias: en 2019 entró en concurso preventivo de quiebra, en 2022 logró refinanciar su deuda y en 2025 tomó el control Argensun Foods, tras la compra del 50%.

Para ese entonces la compañía ya estaba en concurso hacía años por deudas de más de $ 300 millones, y Argensun Foods la compró con la meta de modernizar las instalaciones y reestructurar el negocio.

En octubre de 2025 se registró el cierre de la planta de Chascomús, lo que significó el despido de 27 personas.

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Pero para febrero de 2026 el Gobierno de San Juan ya pregonaba la regularización en el pago de salarios de los trabajadores en Albardón, gracias a la compra por parte de Crovela, otrora miembro del Directorio de Georgalos y actual empresario del sector azucarero en Tucumán y Entre Ríos.

El secretario de Industria de San Juan, Alejandro Martín, afirmó el jueves pasado que "la empresa está en una etapa de reingeniería", y que "se ha puesto al día con sus obligaciones, sobre todo con el tema de sueldos atrasados de sus empleados", según el mismo sitio cuyano.

"Hay actores que utilizan una noticia falsa para intentar disfrazarla de una mala noticia y generar incertidumbre", señaló por su parte Fernández tras escuchar las versiones difundidas durante el fin de semana, que, según él, parten de la oposición local y tienen a la empresa de "rehén".