La cruda frase de la mamá de Loan Peña en el juicio: "Que Laudelina diga dónde está"

Carlos Pérez, uno de los imputados por la desaparición de Loan.

María también sostuvo que quienes están siendo juzgados tienen un conocimiento claro sobre lo que pasó con el nene: “No me importa si están custodiados, ellos saben con quién está, con quién come. Pero nosotros no. Ese es el sufrimiento de la familia. Ese es el dolor, no sabemos nada”, afirmó.

En otro tramo de su declaración fue aún más contundente al asegurar que, a su entender, dos de los acusados conocen el paradero de Loan. “Uno de los detenidos lo sabe: Laudelina y Carlos Pérez”, manifestó.

Tras esa acusación, desde el lugar donde se encontraba sentado, Pérez respondió: “Yo no sé nada”.

El día de la desaparición de Loan Peña, según sus padres

Loan Peña desapareció el 13 de junio de 2024

“Nos vemos más tarde”, fue la última frase que María le pronunció a Loan aquel 13 de junio de 2024 cuando el nene se retiró de su casa junto a José, su padre, para ir a un almuerzo en la casa de Catalina, su abuela paterna.

Este tipo de reuniones no eran habituales, incluso, Loan no iba seguido a la casa de su abuela, según reveló José horas antes al prestar declaración en el juicio. También explicó que él mismo no mantenía una relación cercana con su madre. Sin embargo, aseguró que aquel día en particular el nene le preguntó si iba al paraje El Algarrobal y le pidió que lo llevara.

José relató que, al llegar al lugar, se encontraron con Laudelina Peña y Catalina. Afirmó que desconocía que más personas asistirían al almuerzo y explicó que, con el correr de los minutos, fueron llegando otros familiares, entre ellos sus sobrinas, Camila y Macarena, además de Antonio Benítez, Carlos Pérez, María Victoria Caillava, Daniel Ramírez y Mónica Millapi.

En su declaración, José aseguró que no tenía un vínculo estrecho con la mayoría de ellos e incluso sostuvo que a Ramírez, Millapi y Pérez los conoció ese mismo día. Sobre Laudelina, indicó que apenas mantenían un trato cordial y que solo se saludaban cuando se cruzaban.

El padre de Loan también explicó que, en un momento de la reunión, Millapi, Pérez y Caillava se retiraron, mientras él permanecía junto a su madre. Recordó que Pérez le comentó que se iba a ver un partido de fútbol.

José sostuvo que recién cerca de las 14.26 comenzó a preocuparse al advertir que Loan no estaba. Según afirmó, nadie le había informado que se habían dirigido al naranjal, lugar donde posteriormente comenzó la búsqueda del niño.

Por otra parte, describió algunas actitudes que le llamaron la atención ese día. Según manifestó, observó a su hermana Laudelina distante y “nerviosa”. También recordó que se cruzó con Antonio Benítez en la tranquera y que, de acuerdo con su relato, también se mostraba alterado.

Finalmente, explicó que el entonces comisario Walter Maciel llegó durante la tarde, cuando Loan ya había desaparecido. Según contó, el policía le dijo que se quedara tranquilo y que esperar. También le realizó preguntas para reconstruir cómo habían sucedido los hechos y por dónde se había ido el nene.