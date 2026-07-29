Mendoza: un grupo de presos salió en un streaming desde la cárcel y el video es viral

Desde el Ministerio de Seguridad y Justicia de la provincia iniciaron una investigación administrativa, disciplinaria y judicial identificaron al grupo de internos que aparecen en el video. Encontraron que transmitían desde el módulo 8B del establecimiento. Luego se realizó una requisa en el pabellón donde están alojados.

Durante el procedimiento se secuestraron cinco teléfonos celulares y se iniciaron actuaciones disciplinarias.

Ahora la principal hipótesis de la investigación apunta a determinar cómo ingresaron los dispositivos al penal y si hubo participación de personal penitenciario o de civiles en el ingreso de los aparatos.