Mendoza: un grupo de presos salió en un streaming desde la cárcel y el video es viral
Los reclusos participaron de una charla con un streamer de Buenos Aires. Tras la difusión de las imágenes, el Servicio Penitenciario investiga cómo ingresaron los teléfonos al penal.
Un grupo de presos alojados en el penal de San Felipe, en Mendoza, participó de una insólita transmisión en vivo con un streamer de la provincia de Buenos Aires.
La conversación se produjo durante el fin de semana a través de OmeTV, una plataforma que conecta de manera aleatoria a usuarios mediante videollamadas. Del otro lado de la pantalla estaba Valentín Melo, un streamer con más de 600.000 seguidores en redes sociales.
La escena duró apenas unos pocos minutos y el video se viralizó rápidamete en las redes sociales. En la conversación, los cuatro amigos le preguntaron al streamer de dónde era. Melo contó que vivía en Berazategui, y en broma, les preguntó si estaban en España. De fondo se veía una camiseta argentina dibujada en un mural.
Indignación en Mendoza: presos salieron en vivo por celular
Rápidamente los amigos se rieron: "No papá, somos de Argentina a las chapas, de Mendoza", le responden. El streamer sigue la conversación y les dice que parecen españoles. "No, mirá la casaca" le dice otro, haciendo referencia al mural que aparece de fondo. Además de la camiseta, aparece un arma dibujada en la pared.
Ahi, uno abre la boca de más. "Somos de Argentina, estamos en el penal de San Felipe, en Mendoza", le aclara. "¿Están en un penal? Parece que están en Noruega", retruca Melo. "No, es una cárcel", le agrega otro. Ahí los saludó y cortó la transmisión. Luego siguió hablando con más gente en vivo, pero al rato compartió un clip de la transmisión en Instagram.
Desde el Ministerio de Seguridad y Justicia de la provincia iniciaron una investigación administrativa, disciplinaria y judicial identificaron al grupo de internos que aparecen en el video. Encontraron que transmitían desde el módulo 8B del establecimiento. Luego se realizó una requisa en el pabellón donde están alojados.
Durante el procedimiento se secuestraron cinco teléfonos celulares y se iniciaron actuaciones disciplinarias.
Ahora la principal hipótesis de la investigación apunta a determinar cómo ingresaron los dispositivos al penal y si hubo participación de personal penitenciario o de civiles en el ingreso de los aparatos.
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