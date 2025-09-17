Caso Pablo Grillo: el gendarme declaró que disparó como indican los manuales

Para los querellantes, es falso que Guerrero haya disparado de acuerdo a lo que indican los manuales. Justamente, dicen, el Juzgado le imputó hoy haber efectuado un disparo en ángulo horizontal y en dirección a Pablo “a sabiendas de que con su accionar podía poner en riesgo la vida o la integridad física de cualquiera de las personas que se hallaban frente a él".

"Está descartado que haya disparado con un ángulo de inclinación ascendente de 45° o con una inclinación descendente de 30° y 45°, como debiera haber realizado conforme los protocolos contra disturbios vigentes”, sostuvo el CELS.