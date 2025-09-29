Tras el escándalo, Escuela Humanos condenó la arenga antisemita de sus estudiantes

"Los cánticos difundidos no representan en lo absoluto los valores de nuestra escuela , basada en el respeto, la inclusión y la convivencia democrática", expresaron y anticiparon que tomarán las medidas correspondientes.

Comunicado

Asimismo las autoridades educativas señalaron que tomaron contacto "con la DAIA, institución representativa de la Comunidad Judía que lucha contra el antisemitismo en nuestro país, con quienes emprenderemos un trabajo de capacitación y revisión de lo sucedido".

"Renovamos así nuestro compromiso en contra de todo tipo de racismo, antisemitismo y discursos de odio", concluyeron.

En paralelo el ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona, presentó este lunes una denuncia penal en los tribunales federales de Retiro. Cúneo Libarona presentó la denuncia por una presunto "instigación a cometer delito" en base al artículo 3 de la Ley 23.592. La denuncia recayó en el juzgado federal encabezado por Sebastián Ramos.

Tras la viralización del repudiable video hasta el presidente Javier Milei expresó su rechazo en redes sociales y este lunes Cúneo Libarona tramitó una denuncia, la cual

Comunicado 2

"Repudiable. Fin", escribió el mandatario libertario en su cuenta de X, en un escueto mensaje que minutos más tarde, fue reposteado por parte de su Gabinete.

El mandatario, luego, puso en copia a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, que tiene a cargo a la cartera de Educación; y al ministro Cúneo Libarona.

En tanto, el ministro de Economía, Luis Caputo, y el titular de la cartera de Defensa, Luis Petri, fueron los primeros en sumarse al repudio. También lo hizo el vocero Manuel Adorni.