Las penas que podrían enfrentar los alumnos de la Escuela Humanos que realizaron cantos antisemitas

Sobre los comunicados emitidos por la escuela y la empresa de turismo, el abogado aseguró: "Es difícil que me convenzan, es muy difícil despegarlo de lo que hicieron".

Además, advirtió que los discursos de odio y el antisemitismo "viene escalando" y aseguró: "Lo importante de todo esto es que no pase inadvertido, porque si no es como que nos vamos anestesiando. Estas circunstancias no pueden pasar desapercibidas y el Estado debe intervenir a partir del poder judicial".

viaje de egresados (1)

Tras el escándalo, Escuela Humanos condenó la arenga antisemita de sus estudiantes

Tras el estallido del escándalo, la Escuela Humanos emitió un duro comunicado en el que condenó la repudiable actitud de varios de sus estudiantes de 5° año que cantaron consignas antisemitas mientras viajaban en micro hacia la ciudad de Bariloche para dar inicio a su viaje de egresados.

Durante el último fin de semana se viralizó en redes sociales un breve video en el que se puede ver a estudiantes de ese colegio privado de Canning, en el sur del conurbano bonaerense, cantando "hoy quemamos judíos". El triste episodio, registrado por los propios estudiantes, se agravó al confirmarse que un coordinador de la empresa de viajes estaba presente e, incluso, arengaba a los jóvenes en lugar de detener el cántico.

En el comunicado, las autoridades de ese centro educativo repudiaron "enérgicamente el accionar de un grupo de alumnos durante su viaje de egresados".

Comunicado

Y siguió: "De igual manera, repudiamos la actitud de la empresa organizadora y del coordinador a cargo, aclarando que nuestra institución no tiene vínculo alguno con sus prácticas ni mensajes".

"Los cánticos difundidos no representan en lo absoluto los valores de nuestra escuela , basada en el respeto, la inclusión y la convivencia democrática", expresaron y anticiparon que tomarán las medidas correspondientes.

Asimismo las autoridades educativas señalaron que tomaron contacto "con la DAIA, institución representativa de la Comunidad Judía que lucha contra el antisemitismo en nuestro país, con quienes emprenderemos un trabajo de capacitación y revisión de lo sucedido".

"Renovamos así nuestro compromiso en contra de todo tipo de racismo, antisemitismo y discursos de odio", concluyeron.

Comunicado 2

En paralelo el ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona, presentó este lunes una denuncia penal en los tribunales federales de Retiro. Cúneo Libarona presentó la denuncia por una presunto "instigación a cometer delito" en base al artículo 3 de la Ley 23.592. La denuncia recayó en el juzgado federal encabezado por Sebastián Ramos.

Tras la viralización del repudiable video hasta el presidente Javier Milei expresó su rechazo en redes sociales: "Repudiable. Fin", escribió el mandatario libertario en su cuenta de X, en un escueto mensaje que minutos más tarde, fue reposteado por parte de su Gabinete.

El mandatario, luego, puso en copia a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, que tiene a cargo a la cartera de Educación; y al ministro Cúneo Libarona.

En tanto, el ministro de Economía, Luis Caputo, Manuel Adorni y el titular de la cartera de Defensa, Luis Petri, fueron los primeros en sumarse al repudio.