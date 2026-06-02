La encuesta sobre violencia de género que Claudio Barrelier, femicida de Agostina Vega, realizaba en 2015
Además, el femicida de Córdoba consultaba a los vecinos sobre si las parejas homosexuales debían o no tener hijos y si había que legalizar el aborto.
Córdoba y todo el país siguen conmocionados por el femicidio de Agostina Vega, la nena de 14 años que fue descuartizada por Claudio Barrelier, expareja de su mamá. Llamativamente, surgieron videos del año 2015, donde el femicida encuesta a vecinos de su barrio sobre violencia de género y otras cuestiones debatibles.
Esto llamó poderosamente la atención de usuarios de las redes sociales, luego de que estos clips se viralizaran, a partir del horror descubierto el pasado sábado. Son varios los vecinos que aparecen en estos videos, respondiendo a las siguientes preguntas: "¿Cree que una pareja homosexual debe tener hijos?"; "¿Cree que el aborto debe legalizarse?"; y "¿Qué opina sobre la violencia de género y la familia?".
Qué opinaba la gente sobre la violencia de género en 2015
Las opiniones de las personas que por allí pasaban y eran consultadas por el hoy femicida fluctuaban entre aquellos que estaban a favor de la legalización del aborto, cuando aún esto no era ley, y quienes se oponían o veían de buena manera que las parejas homosexuales tuvieran hijos.
En lo que respecta a la violencia de género, todos los encuestados en aquel entonces coincidían en que no debería existir y debiera ser penado más duramente: "Es un error de la humanidad. Pero tenemos una sociedad machista. Somos machistas. Está como generalizado, como que es normal pegarle a la mujer... es una aberración", dijo una mujer.
Estremecedor audio de la joven que logró escapar de Claudio Barrelier y lo denunció por violencia de género
Claudio Barrelier, único detenido y acusado por el femicidio de Agostina Vega en Córdoba, ya había sido denunciado por privación ilegítima de la libertad hace un año. Por ese hecho estuvo preso 20 días, pero, tras pagar una fianza millonaria, había en libertad.
Ahora, la víctima de aquel brutal ataque habló por primera vez y compartió el escalofriante relato de lo ocurrido en la casa del imputado.
Según su declaración, la mujer ingresó a la casa junto a Barrelier y dejó su moto en la vereda. “Yo no tenía miedo, pero presentía algo", reveló.
Una vez dentro de la vivienda, Barrelier sacó un arma. "Me hace sentarme en el sillón y me pregunta a quién le había pasado mi ubicación y quién sabía de esto", afirmó. Acto seguido, él le pidió su celular, a lo que la joven se negó. Luego, la obligó a sentarse en la cama y le exigió que se sacara la ropa.
"Le pregunté: '¿Querés tener relaciones?' y '¿Por qué de esta manera?'", relató. Según indicó, el acusado le respondió: “Las personas que vienen a traer la plata te tienen que ver bien y tiene que confiar en vos”.
"Yo estaba desesperada y llorando. Le dije que podría ser su hija, que por qué me estaba haciendo todo esto", expresó la joven en su relato.
Posteriormente, el acusado utilizó un cuchillo para cortar una cinta adhesiva y la hizo acostar: "Me ató los pies, las manos y me tapó la boca con cinta", detalló la denunciante.
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