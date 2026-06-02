La encuesta sobre violencia de género que Claudio Barrelier, femicida de Agostina Vega, realizaba en 2015

Estremecedor audio de la joven que logró escapar de Claudio Barrelier y lo denunció por violencia de género

Claudio Barrelier, único detenido y acusado por el femicidio de Agostina Vega en Córdoba, ya había sido denunciado por privación ilegítima de la libertad hace un año. Por ese hecho estuvo preso 20 días, pero, tras pagar una fianza millonaria, había en libertad.

Ahora, la víctima de aquel brutal ataque habló por primera vez y compartió el escalofriante relato de lo ocurrido en la casa del imputado.

victima barrelier audio El relato de la joven que denunció a Claudio Barrelier en 2025

Según su declaración, la mujer ingresó a la casa junto a Barrelier y dejó su moto en la vereda. “Yo no tenía miedo, pero presentía algo", reveló.

Una vez dentro de la vivienda, Barrelier sacó un arma. "Me hace sentarme en el sillón y me pregunta a quién le había pasado mi ubicación y quién sabía de esto", afirmó. Acto seguido, él le pidió su celular, a lo que la joven se negó. Luego, la obligó a sentarse en la cama y le exigió que se sacara la ropa.

"Le pregunté: '¿Querés tener relaciones?' y '¿Por qué de esta manera?'", relató. Según indicó, el acusado le respondió: “Las personas que vienen a traer la plata te tienen que ver bien y tiene que confiar en vos”.

"Yo estaba desesperada y llorando. Le dije que podría ser su hija, que por qué me estaba haciendo todo esto", expresó la joven en su relato.

Posteriormente, el acusado utilizó un cuchillo para cortar una cinta adhesiva y la hizo acostar: "Me ató los pies, las manos y me tapó la boca con cinta", detalló la denunciante.