Cómo fue el crimen Matías Julián Álvarez Guardia por el que detuvieron a Victoria Luz Cantero
El joven de 29 años falleció en el quirófano a causa de un shock hipovolémico tras ser apuñalado. Su novia fue detenida pocas horas después.
Un violento episodio sacudió a la ciudad de Resistencia y terminó con la vida de Matías Julián Álvarez Guardia, un joven de 29 años que ingresó gravemente herido al Hospital Julio C. Perrando y falleció tras ser sometido a una intervención quirúrgica de urgencia, siniestro por el que detuvieron a su novia Victoria Luz Cantero.
De acuerdo con la investigación, el ataque se produjo en una vivienda situada sobre la calle Donovan. Por motivos que los pesquisas intentan esclarecer mediante la reconstrucción de las horas previas, la víctima recibió una grave puñalada en el costado derecho del tórax.
El traslado del joven estuvo a cargo de Facundo Cantero —hermano de la sospechosa y amigo de la víctima—, quien acudió al lugar tras recibir un llamado telefónico y lo llevó por sus propios medios al centro de salud en su vehículo particular, minutos después de las 10 del domingo.
Pese al esfuerzo médico en el quirófano, Álvarez Guardia sufrió un shock hipovolémico que derivó en un paro respiratorio, provocando su deceso a las pocas horas.
Tras las primeras diligencias policiales, Victoria Cantero, de 25 años y pareja del joven, quedó detenida como la principal sospechosa del homicidio, mientras la causa avanza para determinar con precisión la mecánica del ataque.
Los antecedentes de Matías Julián Álvarez Guardia y Victoria Luz Cantero
El círculo más cercano del joven asesinado decidió hablar ante los medios locales y reveló que los involucrados mantenían una convivencia profundamente inestable y dañina. Conforme a las declaraciones recabadas, no se trató de un hecho aislado, sino que existían antecedentes de extrema tensión.
Familiares directos garantizaron que la víctima padecía constantes agresiones físicas y verbales ejercidas de manera deliberada por su novia.
Como fiel reflejo de este verdadero calvario, recordaron que en el pasado la mujer atacó su vehículo y llegó a destrozarle por completo el parabrisas. Asimismo, subrayaron que solía arañarlo y golpearlo sin pudor, incluso frente a la mirada atónita de sus propios amigos.
De hecho, sus padres le habían suplicado que se distanciara definitivamente ya que consideraban a la imputada como una persona inmensamente "peligrosa". Actualmente, la acusada aguarda el avance de su situación procesal, la cual se encuentra a cargo de la fiscal Ana González de Pacce.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario