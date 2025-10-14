Insólito: un defensor de España utilizará la camiseta N°10 por Eliminatorias UEFA
El defensor central del Athletic de Bilbao portará este martes un dorsal histórico en la Roja, vacante por la lesión de Dani Olmo, en un hecho poco común.
La selección de España protagonizará una postal curiosa en su duelo por las Eliminatorias UEFA rumbo al Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá. Aymeric Laporte, habitual defensor central y referente del fondo ibérico, llevará nada menos que la camiseta N°10 en el encuentro de este martes frente a Bulgaria.
La decisión, aprobada por el entrenador Luis De La Fuente, generó sorpresa y comentarios en todo el entorno futbolístico, ya que ese dorsal suele estar reservado para los cerebros creativos del mediocampo o los delanteros más talentosos. La explicación, sin embargo, es más administrativa que simbólica.
La ausencia de Dani Olmo -lesionado en el sóleo de su pierna izquierda- dejó vacante la camiseta 10, y Laporte fue el único jugador convocado de último momento tras la baja de Dean Huijsen. Con todas las demás numeraciones ya asignadas antes del partido anterior frente a Georgia, no quedó otra opción que entregarle el número más icónico del fútbol.
Así, el defensor de 31 años, con pasado en el Manchester City y hoy figura del Athletic de Bilbao, se calzará el dorsal que lucieron leyendas del combinado español. Más allá de la anécdota, el zaguero buscará reafirmar su importancia en el plantel tras un paso irregular por el fútbol árabe, donde defendió la camiseta de Al Nassr antes de regresar a LaLiga.
En la previa al duelo, los medios españoles no tardaron en destacar la curiosidad de ver a un zaguero con la camiseta que alguna vez usaron jugadores como Cesc Fàbregas o Thiago Alcántara. No es la primera vez que ocurre, pero sí resulta llamativo en una selección acostumbrada a identificar el 10 con la creación ofensiva. De hecho, el último defensor en lucirlo fue Sergi Roberto, hace casi una década.
España, que será rival de Argentina en la próxima Finalissima del 28 de marzo de 2026, busca seguir firme en su camino hacia el Mundial y prolongar su buen presente en la clasificación europea. Mientras tanto, Laporte se llevará las miradas esta tarde por un detalle tan inusual como simbólico: un defensor central con el número que, en el fútbol, representa la fantasía.
