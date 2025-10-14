Insólito: un defensor de España utilizará la camiseta N°10 por Eliminatorias UEFA

image

En la previa al duelo, los medios españoles no tardaron en destacar la curiosidad de ver a un zaguero con la camiseta que alguna vez usaron jugadores como Cesc Fàbregas o Thiago Alcántara. No es la primera vez que ocurre, pero sí resulta llamativo en una selección acostumbrada a identificar el 10 con la creación ofensiva. De hecho, el último defensor en lucirlo fue Sergi Roberto, hace casi una década.

España, que será rival de Argentina en la próxima Finalissima del 28 de marzo de 2026, busca seguir firme en su camino hacia el Mundial y prolongar su buen presente en la clasificación europea. Mientras tanto, Laporte se llevará las miradas esta tarde por un detalle tan inusual como simbólico: un defensor central con el número que, en el fútbol, representa la fantasía.