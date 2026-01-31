Mar del Plata: un hombre se robó 4 millones de pesos en dulce de leche y lo atraparon
El hecho ocurrió en Mar del Plata. Tras una investigación dieron con el cargamento de dulce.
Un sujeto de 36 años fue acusado de estafa por defraudar a un transportista y apoderarse de una parte de un cargamento de dulce de leche, cuyo valor se estima en alrededor de cuatro millones de pesos. La mercancía fue recuperada mediante un allanamiento efectuado por la policía.
El episodio sucedió el miércoles en Mar del Plata. Según la orden de entrega, un empleado de Transporte López debía dejar cuatro palets de dulce de leche de la marca Yatasto Lácteos en un galpón situado cerca de Calaza y Necochea. Al llegar, el repartidor fue recibido por un individuo que se identificó como el comprador. Este recibió dos de los palets y le explicó que los dos restantes debían llevarse a otro depósito en la zona de Tres Arroyos y Peña.
Una vez en el segundo punto, el supuesto comprador se excusó diciendo que iba a buscar un carro para la descarga y el dinero para el pago, pero no volvió. Ante la falta de respuesta a llamados y mensajes, el transportista radicó la denuncia.
Mediante pesquisas, personal del Grupo Técnico Operativo de la comisaría duodécima identificó el primer depósito señalado en la entrega. Allí concretaron un allanamiento y lograron el secuestro de la mercadería robada.
Como resultado del procedimiento, se iniciaron actuaciones judiciales por el delito de estafa, y el hombre fue notificado de la imputación. En las próximas horas deberá prestar declaración en la Fiscalía de Delitos Económicos.
ARBA detectó más de 200 viviendas y 25 edificios declarados como baldíos en Pinamar y Cariló
El director ejecutivo de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA), Cristian Girard, alertó a través de su cuenta de X sobre un preocupante patrón de evasión fiscal en los exclusivos barrios de Pinamar y Cariló. “En Pinamar y Cariló encontramos una conducta reiterada: más de 200 viviendas y 25 edificios de alto valor declarados como terrenos baldíos. En total, 110 mil metros cuadrados que no pagaban lo que corresponde. No es un descuido, es evasión”, sostuvo en su mensaje, que fue acompañado de un video donde se profundiza en la irregularidad y se muestran imágenes de las propiedades involucradas.
El registro de ARBA reveló que se trata de un conjunto de inmuebles de alto valor que, a pesar de contar con construcciones terminadas y habitables, figuraban en los registros oficiales como terrenos sin edificar. La maniobra, según explicaron desde la agencia, representa un perjuicio millonario para las arcas provinciales, ya que permite eludir el pago de impuestos inmobiliarios y otras contribuciones obligatorias. La investigación incluye viviendas unifamiliares, complejos residenciales y edificios de departamentos que, en algunos casos, superan varias hectáreas de superficie construida, y que permanecieron años pagando tasas menores a las correspondientes a su verdadero valor fiscal.
En el video difundido, Girard detalló cómo el organismo cruzó registros catastrales, fotos satelitales y denuncias de vecinos para identificar los inmuebles que estaban declarados incorrectamente. La investigación apunta a la existencia de un patrón sistemático que no puede considerarse un error administrativo: “No es un descuido, es evasión”, remarcó el funcionario, advirtiendo que se iniciarán los procedimientos legales y fiscales correspondientes para corregir la situación y exigir los pagos adeudados.
El caso pone en evidencia la dificultad de controlar propiedades de alto valor en zonas turísticas, donde la rotación de dueños y los cambios frecuentes en los registros catastrales pueden facilitar maniobras de evasión. Expertos en derecho tributario señalaron que situaciones similares suelen involucrar no solo subdeclaración de inmuebles, sino también empresas y fideicomisos que actúan como intermediarios para reducir la carga fiscal, y que la acción de ARBA busca dar un mensaje contundente sobre la fiscalización de la provincia de Buenos Aires.
