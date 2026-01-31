Mar del Plata: un hombre se robó 4 millones de pesos en dulce de leche y lo atraparon

ARBA detectó más de 200 viviendas y 25 edificios declarados como baldíos en Pinamar y Cariló

El director ejecutivo de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA), Cristian Girard, alertó a través de su cuenta de X sobre un preocupante patrón de evasión fiscal en los exclusivos barrios de Pinamar y Cariló. “En Pinamar y Cariló encontramos una conducta reiterada: más de 200 viviendas y 25 edificios de alto valor declarados como terrenos baldíos. En total, 110 mil metros cuadrados que no pagaban lo que corresponde. No es un descuido, es evasión”, sostuvo en su mensaje, que fue acompañado de un video donde se profundiza en la irregularidad y se muestran imágenes de las propiedades involucradas.

El registro de ARBA reveló que se trata de un conjunto de inmuebles de alto valor que, a pesar de contar con construcciones terminadas y habitables, figuraban en los registros oficiales como terrenos sin edificar. La maniobra, según explicaron desde la agencia, representa un perjuicio millonario para las arcas provinciales, ya que permite eludir el pago de impuestos inmobiliarios y otras contribuciones obligatorias. La investigación incluye viviendas unifamiliares, complejos residenciales y edificios de departamentos que, en algunos casos, superan varias hectáreas de superficie construida, y que permanecieron años pagando tasas menores a las correspondientes a su verdadero valor fiscal.

En el video difundido, Girard detalló cómo el organismo cruzó registros catastrales, fotos satelitales y denuncias de vecinos para identificar los inmuebles que estaban declarados incorrectamente. La investigación apunta a la existencia de un patrón sistemático que no puede considerarse un error administrativo: “No es un descuido, es evasión”, remarcó el funcionario, advirtiendo que se iniciarán los procedimientos legales y fiscales correspondientes para corregir la situación y exigir los pagos adeudados.

El caso pone en evidencia la dificultad de controlar propiedades de alto valor en zonas turísticas, donde la rotación de dueños y los cambios frecuentes en los registros catastrales pueden facilitar maniobras de evasión. Expertos en derecho tributario señalaron que situaciones similares suelen involucrar no solo subdeclaración de inmuebles, sino también empresas y fideicomisos que actúan como intermediarios para reducir la carga fiscal, y que la acción de ARBA busca dar un mensaje contundente sobre la fiscalización de la provincia de Buenos Aires.