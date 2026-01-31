Aumentó la mortalidad infantil en Argentina: cuáles son las provincias más afectadas
El índice creció 0,5 puntos entre 2023 y 2024 y marcó el primer aumento significativo desde 2002. Corrientes, Chaco y La Rioja encabezan las cifras más altas.
La Argentina registró un dato que encendió alertas en materia de salud pública: la tasa de mortalidad infantil aumentó por primera vez en más de veinte años. Según datos oficiales del Ministerio de Salud, el indicador pasó de 8 a 8,5 muertes cada 1.000 nacidos vivos entre 2023 y 2024, rompiendo una tendencia de descenso que se mantenía desde comienzos del siglo.
De acuerdo al informe al que accedió Chequeado, durante 2024 se contabilizaron 3.513 fallecimientos de bebés menores de un año en todo el país. El incremento resulta significativo no solo por el número, sino también por el contexto histórico: desde el año 2000, cuando la tasa era de 16,6, el indicador había mostrado una caída sostenida con muy pocos retrocesos puntuales.
Entre las provincias más afectadas se encuentra Corrientes, que lidera el ranking con una tasa de 14 muertes infantiles cada 1.000 nacidos vivos. Le siguen Chaco, con 11,8, y La Rioja, con 11,7. También presentan cifras elevadas Formosa y Santiago del Estero, ambas con 10,7 fallecimientos infantiles.
En el otro extremo, la Ciudad de Buenos Aires aparece como el distrito con mejores indicadores: registró una tasa de 4,9 muertes por cada 1.000 nacidos vivos. En términos absolutos, la provincia de Buenos Aires concentró la mayor cantidad de casos, con 1.236 fallecimientos, seguida por Santa Fe (275) y Córdoba (231), lo que se explica en parte por el volumen poblacional.
Si bien la tendencia general había sido descendente durante más de dos décadas, hubo algunos períodos puntuales de aumento: entre 2001 y 2002, 2006 y 2007, 2021 y 2022, y ahora nuevamente entre 2023 y 2024. Este último salto es el primero que se consolida tras la pandemia y reabre el debate sobre el acceso a la salud, la atención perinatal y las desigualdades regionales.
La tasa de mortalidad infantil es un indicador clave para evaluar las condiciones sanitarias y sociales de un país. Se calcula en función de la cantidad de niños que mueren antes de cumplir el primer año de vida por cada 1.000 nacimientos registrados en un período y territorio determinados. Su evolución suele reflejar de manera directa el impacto de las políticas públicas, el sistema de salud y las condiciones de vida de la población.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario