Aumentó la mortalidad infantil en Argentina: cuáles son las provincias más afectadas

La tasa de mortalidad infantil es un indicador clave para evaluar las condiciones sanitarias y sociales de un país. Se calcula en función de la cantidad de niños que mueren antes de cumplir el primer año de vida por cada 1.000 nacimientos registrados en un período y territorio determinados. Su evolución suele reflejar de manera directa el impacto de las políticas públicas, el sistema de salud y las condiciones de vida de la población.