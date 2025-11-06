Reapareció públicamente Dieguito Fernando y sorprendió con su parecido a Diego Maradona

La presunta colaboración de la magistrada con la filmación de un documental no autorizado titulado provisionalmente "Justicia Divina", que se llevaba a cabo de forma paralela y secreta mientras ella presidía el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N° 3 de San Isidro que juzgaba a los profesionales de la salud imputados por la muerte de Maradona, hizo estallar la controversia y, a raíz de esto, los tres jueces fueron desplazados y el juicio declarado nulo.