Reapareció públicamente Dieguito Fernando y sorprendió con su parecido a Diego Maradona
El niño fue entrevistado por el ciclo "Andate a dormir vos" (C5N) y rápidamente se volvió viral en redes sociales. Mirá lo que dijo.
En las últimas horas, Dieguito Fernando -hijo de Diego Maradona- reapareció públicamente junto a su mamá, en una entrevista que le hicieron para el programa "Andate a dormir vos" (C5N). Allí, el niño se mostró tímido, aunque charlatán, y no demoró en volverse viral en redes sociales por su apariencia casi idéntica al "10".
De igual modo, hay que destacar que, aunque muchos destacaron su enorme parecido con su papá, otros -en cambio- lo vieron como un calco de "Don Diego", el padre del astro mundial. En el clip que trascendió en la red social X, Dieguito contaba que había comido "milanesas y helado de vainilla", al mismo tiempo que reveló que la campera que tenía puesta era de Maradona.
Tiene fecha el juicio por la muerte de Diego Maradona: iniciará el 17 de marzo de 2026
En la tarde de este miércoles, la Justicia reveló que el juicio por la muerte de Diego Maradona volverá a iniciarse el próximo 17 de marzo. Cabe señalar que el proceso que se venía llevando a cabo fue declarado nulo luego de que la jueza Julieta Makintach quedara envuelta en un escándalo por encabezar un documental sobre el litigio.
La presunta colaboración de la magistrada con la filmación de un documental no autorizado titulado provisionalmente "Justicia Divina", que se llevaba a cabo de forma paralela y secreta mientras ella presidía el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N° 3 de San Isidro que juzgaba a los profesionales de la salud imputados por la muerte de Maradona, hizo estallar la controversia y, a raíz de esto, los tres jueces fueron desplazados y el juicio declarado nulo.
Ahora, la novedad es que finalmente se juzgarán las responsabilidades en el deceso del "10" a partir de marzo 2026. En tanto, se supo que el próximo 12 de noviembre se reunirán las partes en lo que configura una nueva audiencia de prueba.
