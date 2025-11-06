Julieta Makintach declaró ante el jury: "Nunca imaginé generarle tanto daño a la Justicia"
La jueza que participó del documental que anuló el juicio por la muerte de Maradona declaró ante el jury en La Plata y admitió que “tropezó” sin medir consecuencias.
La jueza Julieta Makintach, señalada por haber formado parte del documental "Justicia Divina", cuya difusión derivó en la nulidad del juicio por la muerte de Diego Armando Maradona, declaró este jueves ante el jury que se lleva adelante en el Anexo de la Cámara de Senadores bonaerense. La magistrada, actualmente suspendida, hizo uso de la palabra por pedido propio, aunque se negó a responder preguntas de los integrantes del tribunal.
Durante su exposición, Makintach se mostró conmovida y sostuvo: “Nunca imaginé generarle tanto daño a la Justicia”. Agradeció la oportunidad de declarar y reiteró que fue víctima de “un escarnio mediático”, el mismo argumento que había planteado cuando el proceso fue suspendido. “Puse mi renuncia a disposición del gobernador (Axel Kicillof)”, afirmó, en un intento de mostrar responsabilidad institucional frente a la crisis generada por el caso.
La jueza insistió en que su participación en el documental no tuvo intenciones de notoriedad ni de afectar la causa. “Nunca quise fama”, aseguró, y explicó que la idea del proyecto audiovisual “fue de una amiga”. En un pasaje particularmente autocrítico de su testimonio, recordó: “Ayer, que no podía dormir, vi la palabra escándalo. Es simbólico, porque cuando dice escándalo dice piedra con la que se tropieza. Evidentemente sí, fue una piedra con la que me tropecé sin dimensionar las consecuencias”.
Makintach, que hasta su suspensión presidía el Tribunal Oral en lo Criminal N° 2 de San Isidro, enfrenta la posibilidad de ser destituida. En su declaración, defendió su desempeño durante el proceso del juicio por la muerte de Maradona: “Desde el 11 de marzo cumplí mi rol como jueza. Me hubiera encantado que me avisaran. Ojalá alguno me hubiera venido a decirme ‘estás poniendo en riesgo el debate’”, expresó, en alusión al inicio de las audiencias que finalmente quedaron anuladas.
Así ingresaba a declarar Julieta Makintach
