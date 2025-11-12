Explosión y derrumbe en Caballito: el comunicado de Metrogas que responsabiliza a otra empresa
La concesionaria emitió un comunicado en el que apuntó a otra empresa por la fuga de gas en Riglos y Formosa, que derivó en una explosión y un feroz incendio.
El barrio porteño de Caballito se convirtió en una zona de emergencia esta tarde a raíz de un violento escape de gas y un incendio en la vía pública, que dejó un saldo de un herido grave y obligó a la evacuación de vecinos, por el que la empresa Metrogas emitió un comunicado señalando a Edesur como responsable del accidente.
El siniestro ocurrió por la explosión de un caño en la intersección de Riglos y Formosa. Las llamas generadas por el gas alcanzaron una altura impactante de hasta 12 metros.
En tanto, el personal de Bomberos de la Ciudad se movilizó rápidamente al lugar y logró atacar el foco ígneo con varias líneas de agua; mientras que la víctima, un hombre mayor de edad, sufrió quemaduras severas y fue asistido de inmediato por el SAME, que se encargó de su traslado a un centro de salud.
En el marco de la emergencia, la empresa de suministro, Metrogas, difundió un comunicado señalando a la empresa eléctrica como responsable.
Según Metrogas, la rotura del caño que generó la explosión y las altas llamas fue causada por trabajos realizados por personal de Edesur en la zona. Operarios de ambas empresas y de Defensa Civil continúan trabajando en el lugar para cortar el suministro y controlar la situación.
El comunicado de Metrogas por el escape de gas, explosión e incendio en Caballito
"Una cuadrilla de otra empresa de servicios que trabajaba en Riglos al 300, esquina Formosa, en el barrio de Caballito, rompió un caño de media presión y tomó fuego. Metrogas ya trabaja en el lugar con varios equipos y cortó el suministro en los edificios cercanos para garantizar la seguridad de los vecinos.
A cada lado de la fuga se comenzaron a hacer las tareas de emergencia, que consisten en realizar los pozos correspondientes poder acceder al caño dañado y prensarlo. Esa acción va a permitir controlar la fuga. Los bomberos trabajan en el lugar para evitar que el fuego se expanda. También se encuentra personal de Defensa Civil. Según informó el SAME hay una persona herida.".
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario