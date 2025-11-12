Explosión y derrumbe en Caballito: el comunicado de Metrogas que responsabiliza a otra empresa

escape de gas caballito

El comunicado de Metrogas por el escape de gas, explosión e incendio en Caballito

"Una cuadrilla de otra empresa de servicios que trabajaba en Riglos al 300, esquina Formosa, en el barrio de Caballito, rompió un caño de media presión y tomó fuego. Metrogas ya trabaja en el lugar con varios equipos y cortó el suministro en los edificios cercanos para garantizar la seguridad de los vecinos.

A cada lado de la fuga se comenzaron a hacer las tareas de emergencia, que consisten en realizar los pozos correspondientes poder acceder al caño dañado y prensarlo. Esa acción va a permitir controlar la fuga. Los bomberos trabajan en el lugar para evitar que el fuego se expanda. También se encuentra personal de Defensa Civil. Según informó el SAME hay una persona herida.".