Cómo quedará conformado el calendario de feriados del 2026

El Gobierno nacional publicó el calendario oficial con todos los feriados, días no laborables y puentes turísticos del año.

A medida que se acerca el cierre de 2025, crece el interés por conocer cómo quedará conformado el calendario de feriados y fines de semana largos del 2026. El listado oficial será clave tanto para trabajadores como para quienes planifican escapadas y viajes turísticos durante el año próximo.

Cuándo será el primer feriado del 2026

El primer feriado del 2026 será el jueves 1° de enero, Día de Año Nuevo. Se trata de un feriado nacional inamovible, establecido por la Ley 27.399, también conocida como la “Ley de feriados y fines de semana largos”.

Al caer en jueves, quienes puedan sumar el viernes 2 de enero como día no laborable o puente disfrutarán del primer fin de semana extra largo del año.

Los feriados y fines de semana largos del 2026

El Gobierno nacional difundirá en noviembre de 2025 el decreto con el calendario oficial de feriados trasladables y los fines de semana largos del 2026, una herramienta clave para fomentar el turismo interno.

De todas formas, varios feriados ya tienen fecha fija y no sufrirán modificaciones. A continuación, el listado tentativo de los feriados nacionales inamovibles y trasladables del año próximo:

Enero

  • Jueves 1°: Año Nuevo (feriado inamovible)

Febrero

  • Lunes 16 y martes 17: Carnaval

Marzo

  • Martes 24: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia (feriado inamovible)

Abril

  • Jueves 2: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas (feriado inamovible)

  • Viernes 17: Viernes Santo (feriado inamovible)

Mayo

  • Viernes 1°: Día del Trabajador (feriado inamovible)

  • Lunes 25: Día de la Revolución de Mayo (feriado inamovible)

Junio

  • Miércoles 17: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes

  • Sábado 20: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano (feriado inamovible)

Julio

  • Jueves 9: Día de la Independencia (feriado inamovible)

Agosto

  • Lunes 17: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín

Octubre

  • Lunes 12: Día del Respeto a la Diversidad Cultural (feriado trasladable)

Noviembre

  • Viernes 20: Día de la Soberanía Nacional

Diciembre

  • Martes 8: Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible)

  • Viernes 25: Navidad (feriado inamovible)

Además, el Ejecutivo definirá qué feriados trasladables se moverán para generar fines de semana largos y puentes turísticos, una práctica que se mantiene año tras año para incentivar los viajes dentro del país y favorecer la actividad económica del sector turístico.

En 2026, se espera que haya entre 10 y 12 fines de semana largos, según cómo se acomoden las fechas móviles y los días puente que determine el decreto oficial.

