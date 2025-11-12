Cómo quedará conformado el calendario de feriados del 2026
El Gobierno nacional publicó el calendario oficial con todos los feriados, días no laborables y puentes turísticos del año.
A medida que se acerca el cierre de 2025, crece el interés por conocer cómo quedará conformado el calendario de feriados y fines de semana largos del 2026. El listado oficial será clave tanto para trabajadores como para quienes planifican escapadas y viajes turísticos durante el año próximo.
Cuándo será el primer feriado del 2026
El primer feriado del 2026 será el jueves 1° de enero, Día de Año Nuevo. Se trata de un feriado nacional inamovible, establecido por la Ley 27.399, también conocida como la “Ley de feriados y fines de semana largos”.
Al caer en jueves, quienes puedan sumar el viernes 2 de enero como día no laborable o puente disfrutarán del primer fin de semana extra largo del año.
Los feriados y fines de semana largos del 2026
El Gobierno nacional difundirá en noviembre de 2025 el decreto con el calendario oficial de feriados trasladables y los fines de semana largos del 2026, una herramienta clave para fomentar el turismo interno.
De todas formas, varios feriados ya tienen fecha fija y no sufrirán modificaciones. A continuación, el listado tentativo de los feriados nacionales inamovibles y trasladables del año próximo:
Enero
-
Jueves 1°: Año Nuevo (feriado inamovible)
Febrero
-
Lunes 16 y martes 17: Carnaval
Marzo
-
Martes 24: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia (feriado inamovible)
Abril
-
Jueves 2: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas (feriado inamovible)
Viernes 17: Viernes Santo (feriado inamovible)
Mayo
-
Viernes 1°: Día del Trabajador (feriado inamovible)
Lunes 25: Día de la Revolución de Mayo (feriado inamovible)
Junio
-
Miércoles 17: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes
Sábado 20: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano (feriado inamovible)
Julio
-
Jueves 9: Día de la Independencia (feriado inamovible)
Agosto
-
Lunes 17: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín
Octubre
-
Lunes 12: Día del Respeto a la Diversidad Cultural (feriado trasladable)
Noviembre
-
Viernes 20: Día de la Soberanía Nacional
Diciembre
-
Martes 8: Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible)
Viernes 25: Navidad (feriado inamovible)
Además, el Ejecutivo definirá qué feriados trasladables se moverán para generar fines de semana largos y puentes turísticos, una práctica que se mantiene año tras año para incentivar los viajes dentro del país y favorecer la actividad económica del sector turístico.
En 2026, se espera que haya entre 10 y 12 fines de semana largos, según cómo se acomoden las fechas móviles y los días puente que determine el decreto oficial.
