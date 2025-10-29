La Justicia alertó sobre una estafa virtual que usa falsas multas por no ir a votar

Además, los infractores quedan inscriptos en el Registro de Infractores al Deber de Votar, lo que puede generar impedimentos para realizar ciertos trámites administrativos si no regularizan su situación.

Para quiénes es obligatorio el voto y para quiénes es optativo

La CNE también recordó que el voto es obligatorio para los ciudadanos argentinos entre 18 y 70 años, mientras que para los jóvenes de 16 y 17 y los mayores de 70 tiene carácter optativo. En tanto, los argentinos residentes en el exterior también pueden votar, aunque no están obligados a hacerlo.