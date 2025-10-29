La Justicia alertó sobre una estafa virtual que usa falsas multas por no ir a votar
La Cámara Nacional Electoral denunció el envío de correos fraudulentos que simulan provenir del Gobierno y buscan robar datos personales bajo la excusa de regularizar sanciones por no haber asistido a las urnas.
Tras las elecciones legislativas del último domingo, la Cámara Nacional Electoral (CNE) emitió una advertencia pública por una nueva modalidad de estafa virtual que apunta a los ciudadanos que no votaron. A través de un correo electrónico falso, identificado como [email protected], los estafadores intentan hacer creer que el mensaje proviene del portal oficial MiArgentina y solicitan el pago inmediato de una supuesta multa por inasistencia a los comicios.
Sin embargo, el verdadero objetivo es que el usuario ingrese a un enlace malicioso diseñado para sustraer sus datos personales o bancarios. En el comunicado difundido por las autoridades judiciales, la CNE aclaró que no envía correos electrónicos ni notificaciones de ese tipo, y que la única vía oficial para verificar la situación electoral es el sitio web https://infractores.padron.gov.ar. Desde allí, los electores pueden consultar si registran infracciones y cómo justificar su ausencia en caso de no haber votado.
Los mensajes fraudulentos suelen incluir frases como “corresponde una multa administrativa por inasistencia” y exigen regularizar la situación dentro de los “próximos tres días hábiles”. Este tipo de redacción busca generar urgencia y confusión para que las personas caigan en la trampa, sin verificar la autenticidad del remitente ni del enlace incluido. Expertos en ciberseguridad recomiendan no abrir correos de remitentes desconocidos, evitar hacer clic en enlaces sospechosos y nunca brindar información personal fuera de los sitios oficiales.
La advertencia de la Justicia busca prevenir nuevos casos de robo de datos en un contexto donde las estafas digitales se multiplican tras cada elección. El mensaje es claro: ningún organismo oficial pide pagos ni información personal por correo electrónico. Ante la duda, se recomienda acudir únicamente a los canales institucionales y desconfiar de cualquier comunicación no verificada.
Qué pasa si no fui a votar y de cuánto es la multa que debo pagar
De acuerdo con la normativa electoral vigente, la multa por no asistir a votar varía entre $50 y $500, según la cantidad de infracciones acumuladas. El Código Electoral Nacional, en su artículo 125, establece sanciones progresivas: $50 para la primera falta, $100 para la segunda y hasta $500 para quienes registren cinco o más ausencias injustificadas.
Además, los infractores quedan inscriptos en el Registro de Infractores al Deber de Votar, lo que puede generar impedimentos para realizar ciertos trámites administrativos si no regularizan su situación.
Para quiénes es obligatorio el voto y para quiénes es optativo
La CNE también recordó que el voto es obligatorio para los ciudadanos argentinos entre 18 y 70 años, mientras que para los jóvenes de 16 y 17 y los mayores de 70 tiene carácter optativo. En tanto, los argentinos residentes en el exterior también pueden votar, aunque no están obligados a hacerlo.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario