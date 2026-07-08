La familia de Cristiano Ronaldo invirtió en un exclusivo condominio de Brasil con playa artificial

Los lotes adquiridos por la familia Aveiro tienen superficies de entre 500 y 600 metros cuadrados. Según medios brasileños, dentro del emprendimiento los valores oscilan entre los 600 mil y 1,5 millones de dólares, dependiendo de la ubicación y las dimensiones de cada terreno. El proyecto completo tiene un valor de desarrollo estimado en unos 410 millones de reales.