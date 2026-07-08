La familia de Cristiano Ronaldo invirtió en un exclusivo condominio de Brasil con playa artificial
La madre y la hermana del astro portugués adquirieron tres terrenos en un desarrollo inmobiliario de lujo ubicado en el sur de Brasil.
La familia de Cristiano Ronaldo volvió a apostar por Brasil con una millonaria inversión inmobiliaria. Maria Dolores Aveiro, madre del futbolista, y Katia Aveiro, su hermana, compraron tres lotes en un exclusivo emprendimiento ubicado en el estado de Rio Grande do Sul, una operación que volvió a poner al entorno del capitán portugués en el centro de la escena.
Los terrenos forman parte de Bravia Marina & Beach Club, un desarrollo de alto nivel emplazado entre Maquiné y Xangri-lá, sobre el litoral norte brasileño. El proyecto contempla más de 450 lotes residenciales y apunta a convertirse en uno de los complejos más exclusivos del país.
Entre sus principales atractivos figuran una enorme playa artificial, una red de canales navegables que conectarán gran parte del barrio privado, marina para embarcaciones, espacios deportivos y una amplia infraestructura destinada al ocio y la recreación.
Los lotes adquiridos por la familia Aveiro tienen superficies de entre 500 y 600 metros cuadrados. Según medios brasileños, dentro del emprendimiento los valores oscilan entre los 600 mil y 1,5 millones de dólares, dependiendo de la ubicación y las dimensiones de cada terreno. El proyecto completo tiene un valor de desarrollo estimado en unos 410 millones de reales.
Aunque la noticia se viralizó bajo el nombre de Cristiano Ronaldo, los reportes indican que la compra fue realizada por su madre y su hermana, quienes mantienen desde hace años un fuerte vínculo con el sur de Brasil. Katia Aveiro reside parte del año en Rio Grande do Sul junto a su esposo y desarrolla distintos emprendimientos comerciales en la región.
No es la primera vez que el apellido Aveiro aparece ligado a inversiones inmobiliarias en Brasil. En los últimos años la familia impulsó distintos proyectos en ciudades como Gramado y también estuvo vinculada a iniciativas en Santa Catarina, consolidando una presencia cada vez mayor en el mercado brasileño.
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