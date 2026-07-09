Romario explotó tras la eliminación de Brasil y pidió la salida de Ancelotti: "No puede seguir"

La derrota significó la eliminación más temprana de la Verdeamarela en una Copa del Mundo desde Italia 1990, un dato que profundizó el malestar entre exjugadores, dirigentes e hinchas. Para Romario, el resultado obliga a una profunda autocrítica y a tomar decisiones de inmediato. “Esto no puede ser, algo tiene que cambiar. ¡No puede ser, carajo!”, exclamó durante la transmisión.

No es la primera vez que el exgoleador manifiesta su descontento con el rendimiento del seleccionado en este Mundial. Apenas finalizado el encuentro frente a Noruega, ya había expresado su decepción en declaraciones concedidas a El Chiringuito TV, donde aseguró que el equipo estuvo muy lejos del nivel histórico de Brasil.

“Esta no es la Brasil que conocemos”, lamentó. Además, repartió responsabilidades entre los futbolistas y el cuerpo técnico por el flojo desempeño mostrado durante el certamen. “De todos está claro dentro del campo y del entrenador también”, sostuvo.

Finalmente, Romario remarcó que la imagen dejada por el seleccionado no representa la identidad futbolística que históricamente caracterizó a Brasil y que, a su entender, los cambios resultan inevitables si la intención es volver a competir por los grandes títulos internacionales. “Lo que jugó hoy no es el Brasil que nosotros conocemos, que nosotros queremos”, concluyó el exdelantero, dejando en claro su postura sobre el futuro inmediato del equipo nacional.