Romario explotó tras la eliminación de Brasil y pidió la salida de Ancelotti: "No puede seguir"
El campeón del mundo con la Verdeamarela en Estados Unidos 1994 cuestionó con dureza el ciclo del entrenador italiano luego de la derrota ante Noruega en el Mundial 2026.
La temprana eliminación de Brasil en el Mundial 2026 sigue provocando fuertes repercusiones dentro del fútbol brasileño. Tras la caída por 2-1 frente a Noruega en los octavos de final, una de las voces más críticas fue la de Romario, quien no ocultó su indignación y apuntó directamente contra Carlo Ancelotti, al considerar que el entrenador italiano no debería continuar al frente de la Canarinha.
El histórico delantero, campeón del mundo en Estados Unidos 1994 y una de las máximas figuras de la historia del seleccionado brasileño, expresó su enojo durante una emisión de su canal de YouTube RomarioTV, donde cuestionó el trabajo realizado por el cuerpo técnico y reclamó una decisión inmediata de la Confederación Brasileña de Fútbol.
Sin rodeos, Romario sostuvo que, de haber estado al frente de la dirigencia, habría puesto fin al vínculo con Ancelotti apenas terminó el encuentro: “Ayer lo habría destrozado (el contrato). Al terminar el partido, habría ido al vestuario como presidente y les habría dicho: ‘Genial, muchas gracias, adiós’, y que se jodan. Llévenlo a los tribunales, a ver qué pasa”, disparó.
Lejos de suavizar sus palabras, el exdelantero profundizó sus críticas y aseguró que la continuidad del entrenador sería injustificable luego de la actuación del equipo en la Copa del Mundo. “No hay forma de que Ancelotti siga siendo el entrenador de la selección brasileña después de este fiasco, de la vergüenza que causó. Ya te lo dije en los tres programas anteriores”, afirmó.
La indignación de Romario con el papel de Brasil en el Mundial 2026 y la continuidad de Ancelotti
Brasil quedó eliminado en Nueva Jersey luego de perder 2-1 frente a Noruega. Erling Haaland fue el gran protagonista del conjunto europeo al marcar los dos goles de su equipo, mientras que Neymar descontó de penal sobre el cierre del partido. Además, Bruno Guimarães desperdició un penal cuando el marcador todavía estaba igualado, una acción que terminó siendo determinante en el desarrollo del encuentro.
La derrota significó la eliminación más temprana de la Verdeamarela en una Copa del Mundo desde Italia 1990, un dato que profundizó el malestar entre exjugadores, dirigentes e hinchas. Para Romario, el resultado obliga a una profunda autocrítica y a tomar decisiones de inmediato. “Esto no puede ser, algo tiene que cambiar. ¡No puede ser, carajo!”, exclamó durante la transmisión.
No es la primera vez que el exgoleador manifiesta su descontento con el rendimiento del seleccionado en este Mundial. Apenas finalizado el encuentro frente a Noruega, ya había expresado su decepción en declaraciones concedidas a El Chiringuito TV, donde aseguró que el equipo estuvo muy lejos del nivel histórico de Brasil.
“Esta no es la Brasil que conocemos”, lamentó. Además, repartió responsabilidades entre los futbolistas y el cuerpo técnico por el flojo desempeño mostrado durante el certamen. “De todos está claro dentro del campo y del entrenador también”, sostuvo.
Finalmente, Romario remarcó que la imagen dejada por el seleccionado no representa la identidad futbolística que históricamente caracterizó a Brasil y que, a su entender, los cambios resultan inevitables si la intención es volver a competir por los grandes títulos internacionales. “Lo que jugó hoy no es el Brasil que nosotros conocemos, que nosotros queremos”, concluyó el exdelantero, dejando en claro su postura sobre el futuro inmediato del equipo nacional.
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