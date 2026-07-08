Felipe Melo llenó de elogios a Argentina y Messi tras la remontada: "Ejemplo para Brasil"
El exvolante de la Verdeamarela destacó la actitud de la Selección Argentina en la histórica victoria frente a Egipto por los octavos de final del Mundial 2026.
La épica remontada de la Selección Argentina frente a Egipto sigue generando repercusiones en todo el mundo del fútbol. El triunfo por 3-2, conseguido después de estar dos goles abajo hasta los últimos minutos del encuentro, despertó la admiración de jugadores, entrenadores y exfutbolistas de distintas nacionalidades. Uno de los que no ocultó su reconocimiento fue Felipe Melo, quien utilizó sus redes sociales para destacar el carácter del equipo de Lionel Scaloni y el liderazgo de Lionel Messi.
El exmediocampista brasileño analizó la actuación de la Albiceleste pocas horas después de la clasificación a los cuartos de final del Mundial 2026, instancia en la que la Albiceleste enfrentará a Suiza con el objetivo de seguir defendiendo el título conseguido cuatro años atrás. En un video publicado en su cuenta de Instagram, explicó cuáles fueron los aspectos que más lo impresionaron del seleccionado argentino durante el encuentro disputado en Atlanta.
Para el exjugador de Inter, Galatasaray y Palmeiras, la principal virtud estuvo en la fortaleza mental que mostró el grupo cuando el panorama parecía completamente adverso. "Dos cosas me llaman la atención de esta Argentina. Lo primero es que es un grupo que no se da por vencido. En ningún momento dejaron de competir incluso perdiendo 2 a 0. En ningún momento dejaron de perseguir, de dejar la sangre, de dejar todo dentro de la cancha, aunque técnicamente al principio lo hicieron muy mal", expresó.
Más allá del funcionamiento colectivo, Melo también dedicó buena parte de su análisis a Lionel Messi, a quien señaló como el gran responsable de conducir al equipo en uno de los momentos más difíciles del torneo. El brasileño hizo especial hincapié en la fortaleza emocional que mostró el capitán argentino luego de fallar un penal durante el desarrollo del encuentro. Lejos de derrumbarse, Messi continuó siendo protagonista y terminó liderando la reacción del equipo.
"La segunda cosa es Lionel Messi, uno de los mayores jugadores de la historia del fútbol. Falló un penal y en ningún momento se desestabilizó. Lloró, se emocionó. Me llama la atención la mentalidad tan fuerte que tiene. A pesar del penal que falló es el máximo responsable de esta remontada heroica de Argentina", sostuvo.
El exvolante fue incluso más allá y volvió a colocar al rosarino en la cima de su ranking personal de los mejores futbolistas de todos los tiempos. Para fundamentar su postura, comparó al capitán argentino con otras leyendas del deporte.
"Con 39 años sigue como si tuviese 25. Ese es Lionel Messi. Sí, estoy hablando de un argentino. Tenemos que dejar de hablar de clubismo y empezar a hablar de lo que realmente pasa. Messi es el mejor jugador de todos los tiempos que yo he visto jugar. No vi a Pelé, tampoco a Zico. Pero Ronaldo, Ronaldinho Gaucho, Zidane, ninguno fue mejor que Messi", afirmó.
Finalmente, Felipe Melo aprovechó sus elogios hacia la Albiceleste para enviar un mensaje dirigido al fútbol brasileño. El exinternacional consideró que la entrega mostrada por Argentina debe servir como ejemplo para la reconstrucción de la Canarinha, que quedó eliminada prematuramente del Mundial. "Que esto seas un ejemplo para nosotros. Cuando volvamos a tener esa garra y esas ganas, volveremos a ser fuertes nuevamente", concluyó.
Las palabras del brasileño se suman a una larga lista de reconocimientos que recibió la Selección Argentina, entre ellas la de su compatriota Rivaldo, tras una remontada que ya quedó entre los partidos más memorables del Mundial 2026. Mientras la Scaloneta continúa enfocada en el compromiso frente a la Nati, el impacto de aquella victoria sigue despertando admiración incluso entre históricos referentes del clásico rival.
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