Felipe Melo llenó de elogios a Argentina y Messi tras la remontada: "Ejemplo para Brasil"

"La segunda cosa es Lionel Messi, uno de los mayores jugadores de la historia del fútbol. Falló un penal y en ningún momento se desestabilizó. Lloró, se emocionó. Me llama la atención la mentalidad tan fuerte que tiene. A pesar del penal que falló es el máximo responsable de esta remontada heroica de Argentina", sostuvo.

El exvolante fue incluso más allá y volvió a colocar al rosarino en la cima de su ranking personal de los mejores futbolistas de todos los tiempos. Para fundamentar su postura, comparó al capitán argentino con otras leyendas del deporte.

"Con 39 años sigue como si tuviese 25. Ese es Lionel Messi. Sí, estoy hablando de un argentino. Tenemos que dejar de hablar de clubismo y empezar a hablar de lo que realmente pasa. Messi es el mejor jugador de todos los tiempos que yo he visto jugar. No vi a Pelé, tampoco a Zico. Pero Ronaldo, Ronaldinho Gaucho, Zidane, ninguno fue mejor que Messi", afirmó.

La emoción de Lionel Messi tras la remontada histórica de la Selección Argentina ante Egipto.

Finalmente, Felipe Melo aprovechó sus elogios hacia la Albiceleste para enviar un mensaje dirigido al fútbol brasileño. El exinternacional consideró que la entrega mostrada por Argentina debe servir como ejemplo para la reconstrucción de la Canarinha, que quedó eliminada prematuramente del Mundial. "Que esto seas un ejemplo para nosotros. Cuando volvamos a tener esa garra y esas ganas, volveremos a ser fuertes nuevamente", concluyó.

Las palabras del brasileño se suman a una larga lista de reconocimientos que recibió la Selección Argentina, entre ellas la de su compatriota Rivaldo, tras una remontada que ya quedó entre los partidos más memorables del Mundial 2026. Mientras la Scaloneta continúa enfocada en el compromiso frente a la Nati, el impacto de aquella victoria sigue despertando admiración incluso entre históricos referentes del clásico rival.