Usaba el celular y no escuchó las advertencias: cayó con auto y todo al río Uruguay
El hecho ocurrió en horas del mediodía de este miércoles, cuando un vehículo con patente brasileña intentaba subir a la balsa internacional que conecta Alba Posse, en Misiones, con Porto Mauá, Brasil.
En un hecho que puede considerarse como insólito, un auto cayó a las aguas del río Uruguay cuando intentaba subir a la balsa internacional que conecta Alba Posse, en Misiones, con Porto Mauá, Brasil.
El incidente ocurrió en horas del mediodía de este miércoles y, según pudo saberse, el conductor del vehículo no habría escuchado las advertencias de los trabajadores de la embarcación de bandera argentina y siguió avanzando hasta sobrepasar la zona de carga.
Según informaron medios locales como El Territorio, el conductor habría continuado la marcha cuando debía detenerse para subir a la embarcación desde la cabecera de la margen brasileña, y desoyendo las advertencias atravesó el límite del carril destinado a la carga, por lo que terminó cayendo directamente al río.
En ese momento había al menos una persona dentro del auto. Trabajadores de la balsa y algunos testigos que estaban en el lugar intervinieron rápidamente y lograron rescatar sano y salvo al conductor antes de que el vehículo se hundiera por completo.
De acuerdo a varios testigos, el hombre de nacionalidad brasileña llevaba el celular en la mano, tenía las ventanillas cerradas y el aire acondicionado encendido, por lo cual no habría escuchado los gritos de quienes intentaban advertirle que debía detenerse para no caer al curso de agua.
Autoridades fluviales de la Argentina y el Brasil que trabajan en el paso fronterizo investigan si hubo algún desperfecto mecánico o una falla humana que hubiera provocado la caída que por fortuna no tuvo víctimas fatales, esperándose el informe oficial sobre el estado de salud del conductor rescatado.
En principio, se sospecha que el hombre habría estado hablando con su teléfono celular y al tener las ventanillas cerradas no habría escuchado las advertencias, generando el hecho que pudo costarle la vida.
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