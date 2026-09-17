Usaba el celular y no escuchó las advertencias: cayó con auto y todo al río Uruguay

Autoridades fluviales de la Argentina y el Brasil que trabajan en el paso fronterizo investigan si hubo algún desperfecto mecánico o una falla humana que hubiera provocado la caída que por fortuna no tuvo víctimas fatales, esperándose el informe oficial sobre el estado de salud del conductor rescatado.

En principio, se sospecha que el hombre habría estado hablando con su teléfono celular y al tener las ventanillas cerradas no habría escuchado las advertencias, generando el hecho que pudo costarle la vida.