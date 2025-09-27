La Justicia indagará a Cristián Graf por el hallazgo del cuerpo de Diego Fernández Lima en su jardín
Lo hizo el juez en lo Criminal y Correccional Alejandro Litvack, tras un segundo pedido del fiscal Martín López Perrando, quien acusa al sospechoso de "encubrimiento".
Cristian Graf, el sospechoso más importante en la causa por la muerte de Diego Fernández Lima, fue citado a declarar por el juez de Instrucción Alejandro Litvack para que explique, de forma presencial, lo que ocurrió en su hogar en Coghlan, donde fueron hallados enterrados los restos de su excompañero de secundaria, desaparecido el 26 de julio de 1984, a los 16 años. La citación se conoció luego de que la defensa del acusado manifestara su intención de declarar y “dar explicaciones”.
Diego Fernández Lima desapareció en 1984. En 2023, durante una obra en la casa de la avenida Congreso 3742 (CABA), se encontraron restos óseos enterrados en el jardín. La pericia genética confirmó que pertenecían al adolescente, lo que reactivó la investigación casi 40 años después de su desaparición.
El magistrado explicó que, tras el hallazgo de los restos óseos de Fernández Lima en la vivienda de Graf, el sospechoso “llevó a cabo una serie de maniobras unívocas destinadas a encubrir el hecho precedente”, incluyendo “generación de explicaciones inverosímiles como la existencia de una iglesia o un establo o que los huesos habían llegado en un camión con tierra cuando hicieron la pileta; la conducta contradictoria y evasiva frente a testigos y autoridades para desviar la investigación; la pasividad ante el hallazgo y la incipiente investigación”.
Además, según el fiscal, Graf hizo declaraciones públicas que “resultan no solo absolutamente inverosímiles y pueriles, sino que denotan y remiten a un claro conocimiento previo de la existencia de los restos óseos en el lugar, así como una intención deliberada de desviar la atención generando hipótesis falsas que relativizaran o confundieran su hallazgo”.
Para cerrar diciendo que el sospechoso no pudo ser “ajeno a la existencia de la sepultura en el jardín de la vivienda en que habitaba al momento del homicidio de Diego Fernández Lima y que habita aún hoy”.
El fiscal destacó que Graf comenzó a interesarse en el caso cuando se identificó que los restos eran de un excompañero suyo de la ENET N.º 36 “Almirante Brown”, lo que refuerza la sospecha de que Diego pudo haber llegado a la vivienda por propia voluntad o por vínculos previos con la familia.
Encubrimiento y sospechas sobre el homicidio
“Las manifestaciones de Graf resultan inverosímiles y pueriles; denotan conocimiento previo de la existencia de los restos y una intención deliberada de desviar la atención”, señaló el fiscal.
Aunque aún no se determinó quién fue el autor del homicidio, la fiscalía remarcó que “la víctima fue asesinada y ocultada en el interior de la finca” y que Graf no pudo ser ajeno a la existencia de la sepultura.
“La sola presencia del cuerpo de un adolescente enterrado en el jardín de una casa habitada de forma continua por la misma familia durante décadas es suficiente para indagar a sus ocupantes”, subrayó López Perrando.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario