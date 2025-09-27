La Justicia indagará a Cristián Graf por el hallazgo del cuerpo de Diego Fernández Lima en su jardín



Para cerrar diciendo que el sospechoso no pudo ser “ajeno a la existencia de la sepultura en el jardín de la vivienda en que habitaba al momento del homicidio de Diego Fernández Lima y que habita aún hoy”.

El fiscal destacó que Graf comenzó a interesarse en el caso cuando se identificó que los restos eran de un excompañero suyo de la ENET N.º 36 “Almirante Brown”, lo que refuerza la sospecha de que Diego pudo haber llegado a la vivienda por propia voluntad o por vínculos previos con la familia.

Encubrimiento y sospechas sobre el homicidio

“Las manifestaciones de Graf resultan inverosímiles y pueriles; denotan conocimiento previo de la existencia de los restos y una intención deliberada de desviar la atención”, señaló el fiscal.

Aunque aún no se determinó quién fue el autor del homicidio, la fiscalía remarcó que “la víctima fue asesinada y ocultada en el interior de la finca” y que Graf no pudo ser ajeno a la existencia de la sepultura.

“La sola presencia del cuerpo de un adolescente enterrado en el jardín de una casa habitada de forma continua por la misma familia durante décadas es suficiente para indagar a sus ocupantes”, subrayó López Perrando.