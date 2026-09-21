El Gobierno avaló un fin de semana largo y bono de $101.560 para trabajadores que festejarán su día el domingo
Los trabajadores de la sanidad cobrarán un bono extraordinario de hasta $101.560 y tendrán festejos el domingo por su día.
En el marco del Día de la Sanidad, el gremio liderado por Héctor Daer ratificó el pago de un bono extraordinario que alcanza los $101.560 para diversas ramas del sector. Además, el sindicato confirmó que los festejos oficiales para todo el personal asistencial se desarrollarán el próximo domingo con actividades especiales.
Cuánto se cobra por el Día de la Sanidad y quiénes reciben el bono
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La Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad Argentina (FATSA) acordó dentro de la paritaria el pago de una asignación excepcional no remunerativa y de pago único. Este beneficio rige para todos los empleados en blanco del sector, con independencia absoluta de su categoría profesional o de los años de antigüedad que acrediten en el establecimiento. La suma pactada debía acreditarse en las cuentas de los beneficiarios antes del 20 de septiembre.
Los montos fijados varían de acuerdo con el convenio colectivo de trabajo (CCT) aplicable a cada rama de la actividad:
- Droguerías y distribuidoras de especialidades medicinales (CCT 120/75): perciben el monto máximo de $101.560.
- Laboratorios de productos medicinales y veterinarios (CCT 42/89): acceden a la asignación máxima de $101.560.
- Hospitales privados de colectividades (CCT 103/75): perciben una suma de $71.635.
- Clínicas, sanatorios y geriátricos (CCT 122/75): cobran un extra de $68.925,70.
- Mutualidades (CCT 107/75): reciben una bonificación de $68.925,70.
- Emergencias médicas y traslados (CCT 459/06): perciben un pago de $68.920,58.
- Institutos médicos y centros de diagnóstico (CCT 108/75): cobran $68.863,34.
- Atención e internación domiciliaria (CCT 743/16): reciben un monto de $58.003.
Este plus económico no reemplaza el sueldo básico mensual ni los adicionales habituales contemplados en la escala salarial. Por otra parte, desde ATSA Buenos Aires anunciaron que el cronograma de celebraciones gremiales se trasladará al domingo 27 de septiembre, mientras que el personal que cumple funciones bajo el régimen SADOFE disfrutará de las actividades el miércoles 30 de septiembre.
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