El Gobierno avaló un fin de semana largo y bono de $101.560 para trabajadores que festejarán su día el domingo

La Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad Argentina (FATSA) acordó dentro de la paritaria el pago de una asignación excepcional no remunerativa y de pago único. Este beneficio rige para todos los empleados en blanco del sector, con independencia absoluta de su categoría profesional o de los años de antigüedad que acrediten en el establecimiento. La suma pactada debía acreditarse en las cuentas de los beneficiarios antes del 20 de septiembre.