El Gobierno celebró un "histórico avance" en la causa AMIA a 32 años del atentado contra la mutual
El formato de juicio en ausencia le permitió a la administración nacional accionar ante la Justicia Federal contra ciudadanos de Irán y el Líbano.
El Gobierno celebró este lunes la resolución del juez federal Daniel Rafecas, quien procesó y embargó a ocho hombres de Irán y el Líbano involucrados en la causa por el atentado contra la sede de la AMIA, perpetrado el 18 de julio de 1994 en la ciudad de Buenos Aires.
"Gracias a la aplicación de la Ley de Juicio en Ausencia (Ley 27.784), la Justicia Federal dio un paso fundamental en favor de las 85 víctimas fatales, sus familias y toda la sociedad argentina, marcando un hito en la lucha contra la impunidad", señalaron desde el Ministerio de Justicia.
En un comunicado oficial la cartera a cargo de Juan Bautista Mahiques detalló que Rafecas, quien es titular del Juzgado Federal No 6, dispuso "en una resolución de más de 600 páginas el procesamiento de 8 ciudadanos de nacionalidad iraní y libanesa por el atentado terrorista contra la AMIA/DAIA (18/07/1994, que provocó 85 muertos y más de 151 heridos)".
"A cada procesado se le impuso un embargo de U$S 500.000.000. Conforme a las pruebas de la UFI AMIA (Dr. Sebastián Lorenzo Basso), se acreditó que la decisión estratégica fue adoptada en agosto de 1993 por la cúpula del régimen iraní y ejecutada por Hezbollah", señalaron.
Las autoridades publicaron el listado de nombres de los acusados divididos por el rol que cada uno ocupó en el acto de terrorismo que se les endilga.
- Autores mediatos: Alí Fallahijan (ex Min. Inteligencia), Alí Akbar Velayati (ex Min. Relaciones Exteriores), Mohsen Rezai (ex Cmdte. Guardia Revolucionaria) y Ahmad Vahidi (ex Cmdte. Fuerza Al Quds).
- Cómplices necesarios: Hadi Soleimanpour (ex Embajador en Arg.), Mohsen Rabbani (ex Consejero Cultural) y Ahmad Reza Asghari (ex Diplomático/Agente de Inteligencia).
- Coorganizador/agente operativo: Salman Raouf Salman (alias Samuel El Reda, agente de Hezbollah), quien coordinó la fase final del ataque.
"La calificación legal es homicidio calificado por odio racial/religioso y peligro común, lesiones dolosas y daños agravados, encuadrados como crímenes de lesa humanidad y genocidio", aclararon las fuentes ministeriales, a la vez que "se dictó la falta de mérito respecto de Abdallah Salman y Hussein Mouzannar y se comprobó coordinación con el atentado contra un avión comercial en Panamá al día siguiente (19 de julio de 1994, 20 muertos), ambos reivindicados conjuntamente por Hezbollah".
"Tras la revisión en apelación, el caso quedará en condiciones de ser elevado a juicio oral y público ante un Tribunal Oral Federal", indicaron.
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