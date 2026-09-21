El Gobierno celebró un "histórico avance" en la causa AMIA a 32 años del atentado contra la mutual

Autores mediatos: Alí Fallahijan (ex Min. Inteligencia), Alí Akbar Velayati (ex Min. Relaciones Exteriores), Mohsen Rezai (ex Cmdte. Guardia Revolucionaria) y Ahmad Vahidi (ex Cmdte. Fuerza Al Quds).

Alí Fallahijan (ex Min. Inteligencia), Alí Akbar Velayati (ex Min. Relaciones Exteriores), Mohsen Rezai (ex Cmdte. Guardia Revolucionaria) y Ahmad Vahidi (ex Cmdte. Fuerza Al Quds). Cómplices necesarios: Hadi Soleimanpour (ex Embajador en Arg.), Mohsen Rabbani (ex Consejero Cultural) y Ahmad Reza Asghari (ex Diplomático/Agente de Inteligencia).

Hadi Soleimanpour (ex Embajador en Arg.), Mohsen Rabbani (ex Consejero Cultural) y Ahmad Reza Asghari (ex Diplomático/Agente de Inteligencia). Coorganizador/agente operativo: Salman Raouf Salman (alias Samuel El Reda, agente de Hezbollah), quien coordinó la fase final del ataque.

"La calificación legal es homicidio calificado por odio racial/religioso y peligro común, lesiones dolosas y daños agravados, encuadrados como crímenes de lesa humanidad y genocidio", aclararon las fuentes ministeriales, a la vez que "se dictó la falta de mérito respecto de Abdallah Salman y Hussein Mouzannar y se comprobó coordinación con el atentado contra un avión comercial en Panamá al día siguiente (19 de julio de 1994, 20 muertos), ambos reivindicados conjuntamente por Hezbollah".

"Tras la revisión en apelación, el caso quedará en condiciones de ser elevado a juicio oral y público ante un Tribunal Oral Federal", indicaron.