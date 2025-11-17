La Justicia ordenó a una prepaga cubrir al 100% una hormona clave, mismo tratamiento que necesitó Lionel Messi

La Cámara subrayó que la hormona de crecimiento “se encuentra contemplada” para su cobertura total en la Resolución 500/04 APE, contradiciendo la postura de OSDE. Además, recordó que el Programa Médico Obligatorio (PMO) establece un piso mínimo de prestaciones, no un tope, y que los reclamos de salud involucran “el derecho a la salud, la integridad psicofísica y la seguridad” de las personas. El tribunal reiteró que el interés superior del niño debe primar en este tipo de decisiones.