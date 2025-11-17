La Justicia ordenó a una prepaga cubrir al 100% una hormona clave, mismo tratamiento que necesitó Lionel Messi
Un fallo federal obligó a una prepaga a cubrir por completo un tratamiento con hormona de crecimiento para un niño de 11 años con déficit de GH.
La Cámara Federal de Mendoza ordenó a una prepaga cubrir al 100% la hormona de crecimiento para un niño de 11 años con déficit de GH, la misma condición que padeció Lionel Messi en su infancia. El tribunal remarcó que negar la cobertura afecta derechos esenciales y contradice la normativa vigente.
Un fallo de la Justicia Federal volvió a poner en agenda el acceso a tratamientos de alto costo. La Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza resolvió que una prepaga deberá cubrir de manera integral la hormona de crecimiento indicada a un niño de 11 años diagnosticado con “déficit de GH y retraso de crecimiento intrauterino”, luego de que la empresa se negara a asumir la totalidad del tratamiento.
Según informó la Agencia Noticias Argentinas con base en un reporte de Microjuris.com Argentina, la prepaga solo ofrecía un 40% de cobertura, lo que dejaba a la familia frente a un gasto imposible de afrontar: un mail interno advertía que la diferencia ascendía a $1.023.903,60.
El fundamento judicial y la referencia a la normativa vigente
El fallo, fechado el 15 de septiembre de 2025, sostuvo que la salud del niño podría sufrir “problemas irreparables” si no accedía al tratamiento, y planteó que la medida “que mejor armoniza los derechos humanos en juego” es remover cualquier obstáculo que impida su continuidad.
La Cámara subrayó que la hormona de crecimiento “se encuentra contemplada” para su cobertura total en la Resolución 500/04 APE, contradiciendo la postura de OSDE. Además, recordó que el Programa Médico Obligatorio (PMO) establece un piso mínimo de prestaciones, no un tope, y que los reclamos de salud involucran “el derecho a la salud, la integridad psicofísica y la seguridad” de las personas. El tribunal reiteró que el interés superior del niño debe primar en este tipo de decisiones.
El caso generó un fuerte eco social por su paralelismo con la historia de Lionel Messi, quien también padeció déficit de hormona de crecimiento y, a los 11 años, medía 1,32 metros, la altura promedio de un niño dos años menor. Su carrera en el fútbol argentino solo pudo continuar gracias al acceso a un tratamiento similar al que, en este expediente, la prepaga pretendía negar.
