La Justicia prohibió nuevos traslados de carpinchos en Nordelta

Los magistrados cuestionaron que la autorización otorgada en primera instancia se haya ejecutado mientras el recurso de apelación aún estaba pendiente. En ese sentido, el tribunal señaló que “resulta improcedente materializar una medida de carácter innovativo e irreversible …sin que la decisión contara con firmeza”, ya que ello puede tornar ilusorio el derecho al recurso y generar daños de difícil reparación.

Además, la Cámara consideró que la denominada “prueba piloto” de traslado carecía de sustento técnico suficiente.

Según el fallo, su idoneidad para resolver los problemas de seguridad vial invocados es “cuanto menos, insuficiente y carente de certeza técnica en esta liminar instancia”, especialmente porque fue dispuesta antes de finalizar el estudio ambiental integral ordenado en la causa.

Los jueces concluyeron que “la autorización otorgada fue prematura” y que se invirtió el orden lógico de las medidas de gestión ambiental: “primero el diagnóstico y, en última instancia, la remoción” de los animales de su hábitat.

La causa se tramita en el marco de una acción de recomposición ambiental vinculada al desarrollo urbano en Nordelta y al manejo de la fauna silvestre en la zona.