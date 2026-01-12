Feroz cruce entre compañeros de TN por los carpinchos de Nordelta: "Pará, Martín Cirio..."
Un operativo para desalojar a los roedores desató un debate intenso en vivo, con un contrapunto fuerte entre el conductor y el meteorólogo.
La situación de los carpinchos en Nordelta mantiene exacerbados a los vecinos e inversionistas, pero parece que la tensión se trasladó a los estudios de TN, donde el conductor Santiago do Rego y el meteorólogo Matías Bertolotti protagonizaron un muy fuerte cruce.
El foco del debate estuvo por el inicio de un operativo para desalojar a los roedores que habitan distintos barrios del complejo urbano, lo que provoca reacciones encontradas tanto en vecinos como organizaciones defensoras de animales... y por supuesto a los periodistas.
Este lunes, vecinos y organizaciones denunciaron que durante la madrugada de este lunes ingresó personal de Flora y Fauna de la provincia de Buenos Aires junto a otras autoridades, con el objetivo de trasladar a los ejemplares, pese a la existencia de una medida cautelar que buscaba frenar el procedimiento.
Fue así que Do Rego pareció defender la iniciativa argumentando que la gente tiene que "vivir en algún lado", lo que desató la bronca del meteorólogo, que claramente está en contra del proyecto de relocalizar a los carpinchos y de lo que llamó "colonizar" zonas, en referencia a la construcción de barrios.
"Pará Martín Cirio... 'experiencia piloto by Nerea'", ironizó Bertolotti para burlarse de los argumentos de su compañero. "Él (por el influencer) habla así. Esto es como un comediante, porque no hay experiencia científica que avale esto que van a hacer. Hablé con científicos que me dicen que esto es una estupidez, que así no se soluciona", sostuvo.
En respuesta a que el conductor insistía con vehemencia en defender la propuesta, el meteorólogo continuó con la ironía. "Matemos a todos los carpinchos, para que funcione la economía. Van a hacer una reserva como en Jurassic Park".
El fuerte contrapunto no tardó en llegar a las redes sociales. El segmento televisivo se volvió viral por diferentes reacciones.
