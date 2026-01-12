Feroz cruce entre compañeros de TN por los carpinchos de Nordelta: "Pará, Martín Cirio..."

En respuesta a que el conductor insistía con vehemencia en defender la propuesta, el meteorólogo continuó con la ironía. "Matemos a todos los carpinchos, para que funcione la economía. Van a hacer una reserva como en Jurassic Park".

El fuerte contrapunto no tardó en llegar a las redes sociales. El segmento televisivo se volvió viral por diferentes reacciones.