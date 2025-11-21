La Línea 60 entró en corto: los choferes iniciaron una protesta en rechazo a cobrar el sueldo en cuotas

Ajenos a los vaivenes políticos y empresariales, los trabajadores de MONSA iniciaron su protesta este viernes a la mañana sobre la colectora a la salida de la cabecera ubicada en Maschwitz, provincia de Buenos Aires.

A lo largo de 2025 se produjeron varios paros de colectivos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), a veces por la inseguridad que enfrentan los choferes y otras, por reclamos salariales como el actual en la Línea 60.

Sin embargo, los choferes de las líneas de colectivos nucleadas en MONSA no participaron del total de los paros de 2025, cosa que podría cambiar en diciembre si persiste el malestar del personal.

El boleto de colectivo en el AMBA cuesta entre $ 451 y $ 678, de acuerdo con la tarifa que entró en vigencia el 17 de noviembre último y que será actualizada en enero de 2026.