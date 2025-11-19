Paro de colectivos: UTA amenaza con medidas de fuerza por un nuevo conflicto salarial

Nuevo aumento de colectivos en el AMBA: ¿cuánto sale el boleto mínimo?

Las líneas de colectivos de jurisdicción nacional que recorren el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) aplicaron un aumento del 9,7% a partir de este lunes 17 de noviembre.

El incremento abarca exclusivamente a los colectivos nacionales del AMBA, es decir, aquellos que cruzan la General Paz o el Riachuelo. Para usuarios con SUBE registrada, el boleto mínimo pasará de $451,01 a $495.

El último ajuste para estas líneas había sido en julio, luego de aumentos previos en mayo y junio, acumulando más de 21% en tres meses.

Cómo quedan las tarifas de colectivos en el AMBA:

0 a 3 km: de $451 a $495

3 a 6 km: de $502 a $551

6 a 12 km: de $541 a $594

12 a 27 km: de $580 a $636

Más de 27 km: de $618 a $678