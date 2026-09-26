Villa Luzuriaga: cayó el joven acusado de atropellar y matar a una jubilada
La víctima de 66 años volvía de hacer las compras. El trabajo de oficiales de la DDI fue clave para dar con el implicado.
Un joven de 19 años fue detenido en estas horas tras atropellar y matar con su moto a una jubilada y escapar a toda velocidad. El episodio se dio el pasado 21 de Septiembre minutos antes de las 20 horas en el cruce de Thames y Guido Spano, en la localidad de Villa Luzuriaga, en el partido bonaerense de La Matanza
Una cámara de seguridad de la zona registró el momento. Las imágenes muestran al motociclista, que al parecer circulaba a alta velocidad, cuando atropelló a Raquel y la arrastró por algunos metros. La mujer quedó tendida sobre el asfalto, inmóvil, mientras que el hombre logró recomponerse por sus propios medios a pesar del golpe. Acto seguido, tomó su moto, la puso en la posición correcta, se subió a la misma y huyó sin siquiera verificar el estado de salud de la víctima.
Un vecino vio a Raquel en el pavimento, agonizante. Así, llamó al 911. La mujer fue trasladada al Hospital Ballestrini, donde falleció a la mañana siguiente, tras ser operada al sufrir un hematoma en el cráneo. Se inició una causa para esclarecer el hecho a cargo del fiscal Matías Marando.
Cómo encontraron al sospechoso
Las imágenes de la cámara de seguridad de la zona fueron clave para corroborar que el conductor de la moto escapó del lugar luego del accidente, sin siquiera acercarse a la víctima para asistirla.
“Por lo que pudimos averiguar con los vecinos de la zona, sabemos que es una moto negra de la marca Corven Energy, de 110 cc, y la persona tenía un pantalón blanco y tipo un cuellito polar que le tapaba la cara”, había dicho Lucas, hijo de Raquel, ante diversos medios, mientras pedía por testigos para que se presenten en la causa.
En el allanamiento, efectivos de la Policía encontraron una Corven de 110 cc. El detenido ni siquiera había descartado la patente.
La torpeza al cubrir sus rastros jugó en contra del sospechoso. La DDI matancera siguió el rastro de cámaras; lograron verlo antes y después del hecho.
Así, encontraron que el acusado había salido de un domicilio en la calle Pasteur, a pocas cuadras del lugar del hecho. Allí, descubrieron que vivía una joven. Averiguaciones en la zona determinaron que esa joven tenía un novio que manejaba, precisamente, una moto de 110 cc.
Así, continuaron el rastro de cámaras hasta llegar a la casa del sospechoso en Morón, cercana al barrio Santa Rosa, a pocas cuadras del límite con La Matanza. Se encontró también en el lugar la ropa que habría usado en el hecho.
El joven, registrado como mensajero en el sistema impositivo, había sido empleado hasta hace dos meses de una importante empresa de bebidas de acuerdo a sus registros previsionales. Su indagatoria se espera en las próximas horas.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario