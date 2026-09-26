Villa Luzuriaga: cayó el joven acusado de atropellar y matar a una jubilada

Jubilada atropellada en Villa Luzuriaga: el cotejo de imagenes del detenido.

En el allanamiento, efectivos de la Policía encontraron una Corven de 110 cc. El detenido ni siquiera había descartado la patente.

La torpeza al cubrir sus rastros jugó en contra del sospechoso. La DDI matancera siguió el rastro de cámaras; lograron verlo antes y después del hecho.

Así, encontraron que el acusado había salido de un domicilio en la calle Pasteur, a pocas cuadras del lugar del hecho. Allí, descubrieron que vivía una joven. Averiguaciones en la zona determinaron que esa joven tenía un novio que manejaba, precisamente, una moto de 110 cc.

Así, continuaron el rastro de cámaras hasta llegar a la casa del sospechoso en Morón, cercana al barrio Santa Rosa, a pocas cuadras del límite con La Matanza. Se encontró también en el lugar la ropa que habría usado en el hecho.

El joven, registrado como mensajero en el sistema impositivo, había sido empleado hasta hace dos meses de una importante empresa de bebidas de acuerdo a sus registros previsionales. Su indagatoria se espera en las próximas horas.