El legado de Indio Solari: lugares para visitarlo con la SUBE
Tras su partida este viernes, repasamos los sitios históricos vinculados al Indio Solari que podés recorrer usando tu tarjeta de transporte en Buenos Aires.
La triste noticia golpeó al corazón del rock nacional este 5 de junio de 2026: falleció el Indio Solari. Sin embargo, la leyenda del líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota vivirá para siempre en rincones emblemáticos que pueden visitarse fácilmente cargando saldo en tu SUBE.
La ruta ricotera y los homenajes al Indio Solari
IMPORTANTE: Murió el Indio Solari, líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota y de un fenómeno popular incomparable
Para quienes deseen acercarse a rendirle tributo, estos son los puntos clave de su historia en la región:
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Parque Leloir (Ituzaingó): Fue su histórico refugio y el lugar donde atravesó sus últimas horas. Hoy, las puertas de su residencia se han transformado en un santuario espontáneo lleno de banderas, cartas y flores.
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Cómo ir: Desde Capital Federal, la opción es el Tren Sarmiento hasta la estación Morón, para luego conectar con las líneas de colectivo 269 o 395.
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Plaza Etcheverry (La Matanza): Este espacio verde alberga el primer homenaje oficial a Los Redondos en el país, incluyendo una imponente escultura del cantante construida con chatarra.
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Cómo ir: Se llega tomando el Tren Sarmiento hasta la estación de Ramos Mejía y combinando con líneas de colectivos municipales.
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La Plata (La cuna del mito): Es el escenario donde nació la leyenda a fines de los años 70, incluyendo sitios como el antiguo teatro Lozano, el predio del "Sandra Tango Club" (inmortalizado como "El Puticlub") y el Polideportivo de Gimnasia y Esgrima.
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Cómo ir: Es posible viajar en el Tren Roca (Ramal La Plata) desde Plaza Constitución, o utilizar los servicios de colectivos por autopista como la línea 129 o la 195, con salidas desde Retiro, el Bajo Porteño o Constitución.
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