Habló el profesor víctima de un salvaje ataque piraña en La Matanza: "No puedo caminar"

Una cámara registró en un video el momento en el que los tres delincuentes atacaron al docente por la espalda.

robo profesor la tablada

Los ladrones le tajearon la pierna izquierda, por lo que Luis tuvo que recibir quince puntos de sutura, y la pierna derecha, donde recibió otros cinco, además de un tercer intento de lastimarlo en la espalda.

Desde el interior de su casa, Luis habló con los medios y contó: “Venía de dar clases, llegaba a mi casa, como pueden ver en el video, venía caminando. Ni los escuché correr atrás mío".

"Cuando me di cuenta ya me estaban pegando. Cuando estaba en el piso me cortaron una pierna y una rodilla, ni siquiera me dieron la posibilidad de darles las cosas, se las hubiera dado”, agregó Luis a los medios, desde el interior de su casa.

“Estoy muy mal porque no puedo caminar. Uno de los cortes me impide el movimiento”, explicó la víctima.

testimonio profesor atacado en la tablada