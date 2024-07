La Matanza: muere baleado un sargento de la Policía Bonaerense en medio de una persecución

El ataque mortal ocurrió este sábado, cuando Morales circulaba con una compañera a bordo de un móvil policial, persiguiendo a un VW Fox; los ocupantes de este vehículo se escondieron en una casa ubicada a metros de la intersección de las calles Las Flores y Lanin del barrio El Trébol, en Rafael Castillo, y desde allí dispararon varias veces contra los policías.

El sargento repelió la agresión con su arma reglamentaria, pero recibió el balazo que resultó mortal, por lo que fue trasladado al mencionado nosocomio en el mismo patrullero con que perseguía a los delincuentes, pero llegó sin vida.

En el lugar, los investigadores desplegaron un amplio operativo para identificar a los atacantes. En la causa interviene el fiscal de Homicidios Claudio Fornaro.

Grave denuncia contra Victoria Caillava en el caso Loan: "Hizo papeles para vender bebés"

victoria caillava2.jpg Victoria Caillava

“Acá la conocen todos porque ella siempre estuvo metida en el ámbito del municipio. El pueblo es chico y se escucha todo, todo se sabe. Antes de la desaparición de Loan se escuchaban los rumores y se corría de que ella se dedicaba, por decirlo así, a ubicar niños de gente que no los podía mantener”, expuso Julieta, una vecina de 9 de Julio.

“También se la vinculó con una madre que había vendido a su hijo y que Caillava le había hecho los papeles, el trámite digamos. Esto era lo que se comentaba, es el rumor que se corría”, agregó en diálogo con C5N.

caso loan julieta vecina 9 de julio La denuncia de una vecina de 9 de Julio contra Victoria Caillava en medio de la desaparición de Loan Danilo Peña

“Me enteré porque lo conozco (al chico). No la voy a nombrar a la madre que tuvo a la criatura porque es una persona muy conocida mía, pero bueno, esto ya viene hace rato”, aclaró y agregó: “Tengo entendido que la madre no podía mantener al chico y ahí estuvo la intervención de Caillava”.

Para ser más específica, en otra entrevista televisiva detalló: “Conozco el caso de una señora de Buenos Aires que compró un bebé de 9 de Julio y Caillava fue la encargada de hacer los papeles para que lo anoten como que esa mujer lo parió. Era un bebé que la madre no lo podía tener y lo vendió. Hoy en día ese bebé tiene 25 años y ya es papá”.

“Hace once años lo escucho, pasa que a veces la gente tiene miedo y no quiere hablar”, agregó al respecto Julieta, aunque aclaró que no lo pude atestiguar con pruebas.